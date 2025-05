Así influyó Alanis Morissette a una generación

El próximo 12 de julio Alanis Morissette será cabeza de cartel de Cruïlla Barcelona, festival que también contará con Texas, Viva Suecia, 30 Seconds to Mars, Sex Pistols y dos conciertos especiales de Love of Lesbian, entre muchos otros. Con esta esperada visita que adiviné el año pasado en mitad de un concierto de Avril Lavigne, dedicamos un capítulo de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO a su carrera. Sobre todo a ‘Jagged Little Pill’, que vendió más de 30 millones de copias y es uno de los discos más exitosos de la historia, pero no solo a ‘Jagged Little Pill’. En este episodio nos acompaña Juan Sanguino.

Es verdad que la influencia de Alanis se perdió a finales de los 90, que los nacidos en el siglo XXI no son tan conscientes de su legado. Pero también lo es que en 1996 fue la reina del mundo, un referente para los y sobre todo las adolescentes de medio globo, marcando la carrera de gente como Katy Perry, como ha reconocida ella misma, o Taylor Swift, con quien terminó cantando ‘You Oughta Know’ en cierta ocasión.

Durante la preparación de este podcast, nos sorprende topar con tantísimos paralelismos entre las letras de Alanis Morissette y Taylor Swift: las historias de ex novios por todos conocidos, el ingenio y la mordacidad en el despliegue de detalles, y la intertextualidad. También esa honestidad total se percibe en las letras de Billie Eilish y el bedroom pop.

‘Jagged Little Pill’, con sus extrañas cajas de ritmo, puede ser interpretado como un puente entre el grunge y las riot grrrls -se editó un año después de la muerte de Kurt Cobain- y el «girl power» de Spice Girls. Pero al margen del lugar que le demos en la industria musical, es una obra visceral y honesta, que trata temas como la liberación femenina (‘You Oughta Know’), la imposibilidad de satisfacer a nuestros padres (‘Perfect’) o también el amor incondicional (‘Head Over Feet’). La prensa de la época le dio demasiado protagonismo a Glen Ballard (‘Man on the Mirror’ de Michael Jackson), dado el machismo imperante en la asunción de créditos, pero la clave en él son unas letras traducidas a diferentes idiomas, evidentemente escritas por Morissette.

‘Supposed Former Infatuation Junkie’ fue el complicado segundo álbum, tan extraño que parece un tercero, y lo diseccionamos también porque merece la pena en toda su rareza; antes de que la carrera de Alanis se entregara a numerosos intentos de recrear la magia rock de su debut internacional, con títulos cada vez más imposibles. En la última parte del podcast, hablamos de manera random de otras glorias de otros tiempos, como Gloria Estefan o Shania Twain, obviamente de Shakira y también de Lady Gaga.

Spotify ha sacado las uñas en cuanto a uso de música en podcasts, lo que nos impide pinchar fragmentos de la música de Alanis Morissette en este podcast. Sin embargo, al margen de los «greatest hits» que podéis escuchar en cualquier playlist de la artista, recomendamos la recuperación de estas canciones:

-Joining You

-That I Would Be Good

-Are You Still Mad

-So Pure

-Unsent

-Hands Clean

-Everything

-Reasons I Drink

Alanis Morissette es cabeza de cartel de Cruïlla Barcelona, y también pasará por Mad Cool (11 de julio) y Coruña (9 de julio).