Thirty Seconds to Mars, «estancados» en la imitación

Apenas unos días después de que hayamos visto a Jared Leto haciendo la circa en la MET Gala, disfrazado de gato gigante, el grupo que lidera, Thirty Seconds to Mars, ha anunciado nuevo disco. ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’ trae el esperable título apocalíptico y sale en septiembre, y el primer single, ‘Stuck’, ya puede escucharse.

‘Stuck’ es también el típico «stomper» de pop-rock con influencias electrónicas y del blues que podemos asociar lo mismo a Muse que a los White Stripes. Thirty Seconds to Mars nunca han tenido un sonido realmente propio: en sus mejores momentos podían sonar a Foo Fighters y en los peores a Imagine Dragons, o a la inversa. A nadie ha parecido importarle nunca.

Supuestamente, ‘Stuck’ representa una pequeña novedad en el repertorio de Thirty Seconds to Mars, en tanto el grupo ha intentado que las canciones de su nuevo disco sean cortas y directas y no pasen de los tres minutos y medio de duración. ‘Stuck’ dura tres, lo mismo que el primer single del disco anterior, ‘Walk on Water’. Si el grupo ha intentado «tiktokificarse» no le ha salido bien: la gracia habría sido escucharles probar un formato de canción corta que dure 1 minuto o 2.

En palabras de Leto, ‘Stuck’ habla «desde la perspectiva de un narrador que no puede evitar zambullirse en un romance maldito. Es sobre saber que debes salir de esa relación pero ser incapaz, por culpa del miedo, la comodidad o por sentirte confundido». El videoclip es un homenaje a una de sus pasiones, la fotografía. «Gracias a mi madre, increíblemente creativa, a mi hermano y a mí nos inculcaron el amor por el arte y la fotografía desde muy pequeños. El vídeo de ‘Stuck’ es una carta de amor a algunos de mis fotógrafos favoritos. Artistas que me marcaron profundamente como Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts y muchos más. Artistas cuyo trabajo cambió mi forma de ver las cosas y me mostraron nuevas posibilidades a cada paso».

IT’S THE END OF THE WORLD BUT IT’S A BEAUTIFUL DAY

1. Stuck

2. Life is Beautiful

3. Seasons

4. Get Up Kid

5. Love These Days

6. World On Fire

7. 7 to 1

8. Never Not Love You

9. Midnight Prayer

10. Lost These Days

11. Avalanche