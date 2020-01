Kaiser Chiefs: “Creo que hemos empezado a entender quiénes somos como banda”

Tras el experimento dancepop de ‘Stay Together‘, en los estertores del pasado año Kaiser Chiefs reaparecían con ‘Duck‘. Un disco en el que mantenían ese espíritu hedonista y pop, pero recuperando las guitarras y tocando muchos palos distintos, del northern soul al synthpop de tintes 80s, pasando por el clasicismo rock británico a lo de The Kinks. Un trabajo bien recibido por sus seguidores y con temas como ‘Record Collection’ o ‘People Know How to Love One Another’ que a buen seguro serán pasto de baile y celebración en sus conciertos.

Este año, justo cuando se cumplen 20 de sus inicios –por entonces bajo el nombre de Parva–, el grupo de Leeds emprende su gira de presentación, que curiosamente les llevará tanto a tocar en estadios de Reino Unido como a salas tipo La Riviera de Madrid (el próximo 5 de febrero) o Razzmatazz de Barcelona (al día siguiente, 6 de febrero) –entradas disponibles aquí–. Sobre esa poco frecuente circunstancia y algunas cuestiones sobre sus últimos discos y su carrera hemos podido hablar con el grupo.

Entiendo ‘Duck’ como un disco que es a la vez clásico y contemporáneo. ¿Diríais que esa es una buena definición para lo que son Kaiser Chiefs en estos momentos?

Creo que es estupenda. Nuestra ambición para el álbum tras el experimento de ‘Stay Together’ era encontrar la forma de hacer un disco que tuviera el ADN de Kaiser Chiefs, pero sin sonar retro. Creo que hemos empezado a entender quiénes somos (como banda). Lo que hacemos, aunque siempre queremos seguir aprendiendo, seguir cambiando. Simplemente perseguir nuestros límites, quizá.

Hay también un claro espíritu pop en él. ¿Es algo con lo que os sintáis más cómodos ahora, en contraste con vuestros inicios, en los que sonabais más crudos?

Pienso que cuando tocamos en directo ahí sigue estando esa misma fuerza. En el álbum hay, definitivamente, la presión de producir canciones que puedan sonar en la radio. La atmósfera en torno a la música de guitarras es completamente diferente (ahora) a cómo era cuando aparecimos, cuando los grupos de guitarras dominaban por completo las listas de éxitos. Así que pienso que el espíritu pop es parte de ese sonido contemporáneo que tú mismo mencionabas antes. Y continuará evolucionando según pase el tiempo. Aparte de eso, hay diferentes personas (implicadas) que llevan al grupo hacia direcciones diferentes. Por ejemplo ‘Golden Oldies’, que es mucho más una canción grupal, suena totalmente distinta a ‘The Only Ones’, que creo que es el enlace entre este álbum y el pop total del anterior.



“No creo que haya (en ‘Duck’) nada enloquecidamente alejado de Kaiser Chiefs. Simplemente se retuerce en todas direcciones”

‘Duck’ es también un disco bastante diverso en cuanto a estilos, con sonidos northern soul pero también synthpop ochentero y más cosas. ¿Hay alguna canción en el álbum que te haga pensar “nunca habríamos hecho algo así hace 10 años”?

No creo que haya nada enloquecidamente alejado de Kaiser Chiefs. Simplemente se retuerce en todas direcciones. Creo que lo de los sintes a saco de ‘Record Collection’ es algo muy diferente, y obviamente los metales a lo grande de ‘People Know’ y ‘Wait’ son diferentes también. ‘Employment’ tenía algunos vientos, pero eran más sutiles.

En todo caso, vuestro álbum anterior, supuso quizá un giro más sorprendente en vuestro sonido, con más arreglos de electrónica y música dance que nunca antes en vuestra carrera. ¿Por qué ya no encontramos este disco en plataformas de streaming? ¿Hasta tal punto fue decepcionante para vosotros?

No tengo ni idea de por qué no puede encontrarse ya. Estamos teniendo problemas con cosas así, que dejan de estar online. No es para nada cosa nuestra. Más bien que en alguna oficina en alguna parte no están haciendo su trabajo bien. Gracias por avisarme. (Nde: Días después de la entrevista, el disco sigue sin estar disponible, al menos en España.)

Volviendo a ‘Duck’… ¿Hay alguna canción de la que os sintáis particulamente orgullosos?

Mi canción favorita es ‘Wait’. Me encanta porque es muy simple pero hay un montón de cosas interesantes sucediendo al mismo tiempo. También me encanta ‘Kurt vs Frasier (The Battle for Seattle)’ por la forma en la que la escribimos, que fue única. Y por último siempre pienso que ‘People Know How To Love One Another’ es un mensaje que todo el mundo debería guardar en el fondo de su mente.



“Siempre hemos tratado de enfocarnos en lo que viene después, y no mirar mucho atrás”

Es fácil adivinar que ‘Record Collection’ y ‘People Know How To Love One Another’ son ya favoritas de vuestros fans. ¿Pero qué canción del disco os ha sorprendido más en cuanto a la respuesta del público? Quiero decir, una que sepáis que va a estar en vuestros setlists durante muchos años.

‘Target Market’. Creíamos que era una gran canción cuando la escribimos y, de algún modo, pienso que es clásicamente Kaiser Chiefs. Pero nunca hubiera pensado que sería una favorita en los directos, por su rollo más dulce. Pero como tuvo una fantástica reacción cuando se publicó el año pasado, quiero tocarla en la nueva gira.

Si no me equivoco, este año se cumplen 20 desde que iniciasteis el grupo, por entonces con el nombre de Parva. ¿Tenéis idea de celebrarlo de alguna manera?

Sinceramente, la verdad es que no. Siempre hemos tratado de enfocarnos en lo que viene después, y no mirar mucho atrás. Vamos a incluir una vieja canción de Parva en un recopilatorio de vinilo para un concierto que vamos a dar para Amnistía Internacional en abril, pero solo porque nos parecía divertido: la mayoría son grupos nuevos, así que estamos ahí como una nueva banda también. (Risas) Nunca sabes, en todo caso, quizá celebraremos los 40 años.

“Vamos a tocar en el O2 de Londres (…) y casi al día siguiente en una sala de París para 600 personas. Y sé que ambos conciertos serán fantásticos, a su manera”

Vais a venir a España a un par de festivales ya confirmados (FIB y Sonorama), pero también vendréis a recintos más pequeños en Madrid y Barcelona. ¿No es raro tocar en esos sitios para un grupo que en Reino Unido acostumbra a hacerlo en estadios? ¿O sigue siendo excitante?

Es perfecto. Justo hoy decía que vamos a tocar en el O2 de Londres, que es el recinto más grande de la gira, y casi al día siguiente en una sala de París para 600 personas. Y sé que ambos conciertos serán fantásticos, a su manera. Es una de las cosas buenas de tocar con Kaiser Chiefs, aún actuamos al nivel de pequeñas salas. Nos encanta tocar en España. Lo hemos hecho un montón a lo largo de los años. Tanto los públicos grandes como los pequeños han sido siempre estupendos y esperamos que vuelva a serlo dentro de unos días.

Y, 20 años después de comenzar, ¿Cómo veis la escena rock en el mundo? Quiero decir, es obvio que el hip hop, R&B y los sonidos latinos dominan el pop en muchos aspectos. Pero, aunque hemos leído y oído que el rock estaba muriendo, aquí estáis, con un montón de grupos, manteniendo el interés de la gente… ¿Por qué creéis que el rock and roll sigue siendo relevante?

Las tendencias siempre han ido cambiando. Pero creo que el hecho de que los grupos sigan tocando y vendiendo montones de entradas, aunque no sean número 1 en las listas de pop, prueba que hay aún una demanda enorme de música de guitarras. Y que siempre lo habrá. Creo que hay algo en su energía que es diferente al de otros géneros. Y siempre sigue evolucionando con nuevos e interesantes artistas surgiendo cada año.



Cierto. De hecho, es significativo que sigan apareciendo montones de grupos jóvenes cada día, como últimamente IDLES, black midi, Fontaines DC, etcetera. ¿Os resulta inspirador, de alguna manera?

Disfruto escuchando todos los grupos nuevos. Hubo un momento en el que no parecía que hubiera tanta nueva y buena música de guitarras surgiendo. Alguna, pero no mucha. Pero en este momento parece que vuelven a aparecer unas cuantas bandas así cada año.