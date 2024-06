Chappell Roan se ha negado a cantar en la Casa Blanca

Chappell Roan es una de las artistas revelación de 2024. Gracias a su disco de 2023, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess‘, Roan ha construido un enorme fandom que abarrota sus conciertos. Y, con su siguiente single, ‘Good Luck, Babe!‘, ha dado el salto a listas internacionales: ahora mismo es el tema número 26 más escuchado en el mundo.

Chappell acaba de actuar en el festival Governors Ball, que se celebra en Nueva York, y ha dejado dos noticias. En primer lugar, ha estrenado un tema nuevo llamado ‘Subway’. Se trata de una balada ochentera que probablemente estará incluida en su próximo trabajo.

Por otro, Chappell -que ha actuado en Governors Ball montada de la Estatua de la Libertad- ha revelado que ha recibido una invitación de la Casa Blanca para actuar en el Orgullo, pero que ha rechazado la propuesta.

En la introducción de ‘My Kink Is Karma’, Chappell ha dedicado la canción a la residencia presidencial: «En respuesta a la Casa Blanca, que me ha pedido actuar en el Orgullo: queremos plenos derechos, justicia y libertad para todos. Cuando hagáis esto, entonces es cuando iré». Chappell ha expresado estas palabras mirando a cámara, desafiante.

Chappell, que es lesbiana, probablemente no ha querido hacer postureo cantando en la Casa Blanca mientras en Estados Unidos se siguen aprobando leyes que atentan directamente contra los derechos de las personas LGTBQ+.

🎥| @ChappppellRoan’s "My Kink Is Karma" speech at @GovBallNYC

"This is a response to the White House, who asked me to preform for Pride. We want liberty, justice, and freedom for all. When you do that, that’s when I’ll come." pic.twitter.com/OwQcCSCh5m

— Chappell Roan Now (@ChappellRoanNow) June 9, 2024