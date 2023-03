30 años con Cranberries: ¿por qué la crítica nunca los apoyó?

Este mes de marzo cumple 30 años el debut de Cranberries, ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’. Aunque contenía ‘Dreams’ y ‘Linger’, el álbum en principio fue ignorado por crítica y público. Misteriosamente fueron las emisoras universitarias americanas quienes rescataron del anonimato a la bucólica banda irlandesa, sumándose luego MTV USA. Este disco permanece hoy como el debut irlandés más vendido de la historia en Estados Unidos, al haber superado los 5 millones de copias solo dentro de este país.

Pero ni por esas la prensa se rindió a sus pies y continuó crucificando las letras de Dolores O’Riordan con ‘Zombie’ o ‘Salvation’ -en sus reivindicaciones sociopolíticas- y ‘Animal Instinct’ -en su poso naíf-. En contra de lo que vaticinó la prensa musical, sus canciones permanecen en el imaginario colectivo, primero vendiendo 40 millones de copias, ahora produciendo streamings millonarios en Spotify o Youtube. ‘Zombie’ supera los 2.000 millones de streamings sumando ambas plataformas, y otras composiciones no le quedan tan lejos.

Con motivo de su tardía reivindicación en Pitchfork o los Grammy, donde Cranberries recibieron su primera mención y nominación, respectivamente, solo tras la muerte de Dolores O’Riordan, en el podcast de JENESAISPOP nos preguntamos por qué la crítica no los apoyó: ¿hubo algo de machismo hacia Dolores, ridiculización por ser irlandeses, de un pueblo perdido y por ser católicos? ¿Acaso podemos entenderlos como un precedente del fenómeno Oreja de Van Gogh en España?

Con el excelente libro recopilatorio de entrevistas publicado por la revista Hot Press en la mano, debatimos algunas de las declaraciones más sonadas, divertidas y polémicas realizadas por O’Riordan, la autora principal de la banda, sobre el machismo o el feminismo, incluso en su propia androginia y contradicción. Una vocalista perfeccionista no solo en el escenario, sino también muy carismática fuera de él.

Progresista en unos temas como el cambio climático, y conservadora en otros, como el aborto, ella misma solía decir que no había sufrido machismo en la industria musical, cuando en la misma revista le preguntarían, sin venir a cuento, si no se pensaba operarse el pecho. «Estoy muy contenta de no tener dos balones como tetas», fue su respuesta, y añadió: «Y ahora pregúntale a los chicos si no piensan alargarse el pene».

«Música de ascensor» para nuestro podcaster Claudio, «una genia» para nuestra invitada en este podcast y cofundadora Angèle Leciel, Cranberries siguen dando que hablar. Recientemente han inspirado a la banda de moda Alvvays, han sido fusilados por Eminem, versionados por Miley Cyrus, y bailados en TikTok (‘Sunday’ es su pequeño viral). Algunos siempre supimos que su música duraría para siempre. Otros no podrán creer aún que su legado haya dado para tanto.

Angèle Leciele encabezará con Las Salvation un concierto tributo a Cranberries que tendrá lugar en Madrid por San Patricio, el día 17 de marzo. Más info y entradas, en Entradium.