Alizzz, contra todo lo que está mal en la mordaz ‘Callaito’

Alizzz tiene algo que decir. El artista catalán ha lanzado una de sus canciones más afiladas hasta la fecha, haciendo una evaluación social de los tiempos en los que vivimos y señalando a la vez a ese «emprendedor visionario», «señor privilegiado» o «feminista aliado» con un «MeToo esperando en el armario». ‘Callaito’ es la Canción del Día.

En la vena de ‘Ya no vales’, pero dirigiéndose de forma general a la hipocresía y doble moral de toda la sociedad, Cristian Quirante construye la canción a base de contradicciones. «Pobrecito ese perrito, mientras me como un chuletón» o «Odio a los catalanes, pero quiero que se queden y me hablen en cristiano» son algunas de las frases que te mantienen pegado a la canción.

El mensaje de la canción llega en el estribillo, en el que Alizzz pide por favor: «Deja de darnos la brasa, creo que estás mucho mejor callaíto». ‘Callaito’, además, ofrece otra producción vanguardista, tal y como nos tiene acostumbrados Quirante, en la que caben desde guitarras acústicas hasta glitch.

Hoy, en el Chiringuito Ananda de Castefa, Alizzz ofrece un concierto gratuito a las 17h en el que, por supuesto, cantará el que también es el primer adelanto de ‘BOICOT 2’. Esta se trataría de la segunda parte del EP lanzado en 2023.