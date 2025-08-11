Hayley Williams tiene 37 años y ni idea de nada, en la gran ‘Glum’

Hayley Williams, líder de Paramore, ha sorprendido recientemente lanzando de golpe 17 canciones nuevas sin agruparlas en un disco. Sin embargo, Williams ha confirmado que esta tanda de temas se lanzará en formato físico próximamente: solo necesita que sus fans la ayuden a decidir el orden de las pistas.

Una que debería aparecer bien arriba en el repertorio es ‘Glum’, que no solo ha ejercido de «focus track» en el día de estreno de este no disco, sino que se cuenta entre las mejores composiciones jamás escritas por Williams, en Paramore o en solitario.

- Publicidad -

‘Glum’ es un tema sobre la soledad, probablemente sobre la depresión («en el amanecer de tu luz solar, nunca me he sentido más sombría»). Williams expresa esta idea con una frase impactante: «¿Te sientes a veces tan sola que podrías implosionar y nadie lo notaría?» En este estado de melancolía, Williams imagina un retorno a un lugar seguro, de origen, y transmite su necesidad de parar, detenerse y escuchar, «todo el día», una canción que la acompañe.

‘Glum’, sin embargo, no está exenta de humor. En el mejor verso de la canción, Williams comenta su desconcierto ante la edad adulta: «Estoy a punto de cumplir 37 años, y no sé, ni sé si alguna vez voy a saber, qué cojones estoy haciendo aquí, ¿alguien sabe si esto es normal?»

- Publicidad -

Williams entrega aquí una de sus mejores y más logradas baladas. La influencia del pop-rock alternativo se percibe en guitarras y melodías, pero pero lo que realmente destaca es su producción vocal, donde eleva el tono de su voz hasta crear un efecto casi alienígena. Esta técnica evoca mucho el estilo de producción de ‘Nikes’ (2016) de Frank Ocean, aplicada a una canción que podría haber escrito Natalie Imbruglia.

