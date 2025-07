«Pensé en tu madre»: la ruptura surrealista de Cate Le Bon

El próximo 26 de septiembre se viene cargado de lanzamientos de Mariah Carey, Purity Ring, Zara Larsson, Jeff Tweedy, Olivia Dean, John Maus o Neko Case. También edita álbum la galesa Cate Le Bon, muy conocida por discos como ‘Reward‘ (2019) o ‘Pompeii‘ (2022), y también por su labor de productora de los últimos trabajos de Wilco, Horsegirl, Devendra Banhart o Deerhunter.

‘Michaelangelo Dying’ será el nuevo disco de Le Bon, pero Cate no lo ha producido sola, sino con la colaboración de su viejo colega Samur Khouja. Los dos primeros adelantos apuntan a un álbum de indie pop calinoso y experimental en su uso de diferentes instrumentos.

En ambos cortes reina una especie de surrealismo brumoso. ‘Heaven in No Feeling’, tiene toda la estructura de una canción de guitar pop, pero la nebulosidad de la producción la hace sonar flotante. Mientras, las crudas guitarras se retuercen, sonando acuáticas, y las notas de saxofón que se disparan al aire van creando un ambiente veraniego y melancólico.

‘Is It Worth It (Happy Birthday)’ explora ideas sonoras similares a través de una forma de balada. Esta vez, la base de piano, teclados cósmicos y percusiones crean una pieza de dream-pop que marcha con ritmo pausado, pero Cate contrapone la belleza convencional de estos elementos con la inclusión de un saxofón que suena disonante.

Tanto ‘Heaven is No Feeling’ como ‘Is It Worth It (Happy Birthday)’ exponen las tensiones en una relación cada vez más distante. «Heaven» da algunas pistas en frases como «quieres más amor del que jamás has imaginado» o «te fumas nuestro amor como si nunca hubieras conocido violencia». Por su parte, «Happy Birthday» está llena de desasosiego, pero añade un elemento personal y conmovedor a través de una imagen familiar: «Pensé en tu madre, espero que sepa, lo mucho que la quería».