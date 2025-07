El dulce dancehall de Mariah Carey, Kehlani y Shenseea

Mariah Carey se encuentra en plena promoción de ‘Here for it All’, el disco que publica el 26 de septiembre. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la cantante de ‘Type Dangerous‘ habla por encima sobre su infancia, sus difíciles inicios en la industria musical de la mano de Tommy Motola, su ingreso hospitalario en 2001, su comeback con ‘The Emancipation of Mimi’ (2005) o su afición a la Navidad.

Muchos de los temas tratados en la entrevista están explorados en profundidad en las memorias de Carey publicadas en 2018, ‘The Meaning of Mariah Carey’. En la charla, Carey revela que se encuentra trabajando en un documental sobre su vida y en una serie basada en su libro.

- Publicidad -

Carey, por otro lado, asegura estar conectada al pop actual a través de sus hijos, y dice disfrutar de la música de Tate McRae, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter. Sin embargo, para su nuevo single, ‘Sugar Sweet’, ha contado con otras dos personas, Kehlani y Shenseea.

‘Sugar Sweet’ es una producción de pop dancehall suave que ofrece exactamente lo que promete su título, pues su melodía es dulce y pegadiza como el caramelo. Más inmediata que ‘Type Dangerous’, ‘Sugar Sweet’ versa sobre una ilusión romántica que Carey afronta con una mezcla de deseo y cautela. «Espero que no te importe, pero me voy a tomar mi tiempo», canta.

- Publicidad -

Por otro lado, cada colaboradora de ‘Sugar Sweet’ aporta su personalidad: Kehlani, con su melosa voz R&B, dice traer «dulce y picante; tahini y lima». Shenseea, que es jamaicana, canta con acento patois y asegura que este nuevo amor le hace «sentir joven». Aún más de lo que ya es: tiene 28 años.