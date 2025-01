‘Party People’ es una de las mejores canciones de Rose Gray

Rose Gray ha publicado en estos últimos días de enero su álbum debut, ‘Louder, Please‘, un excelente trabajo de EDM y dance-pop que destacamos como Disco de la Semana. Es obligatorio mencionar sus excitantes acercamientos al Bass británico (‘Wet & Wild’), al pop eurovisivo (‘Angels of Satisfaction’), al Balearic (‘Free)’ o a la música rave (‘Switch’). Y podríamos seguir.

De hecho, queda por mencionar (probablemente) la mejor canción del disco: ‘Party People’ es la Canción Del Día para hoy sábado.

‘Party People’ es el homenaje de Rose Gray a sus amigos raveros. En español, podríamos traducir el título como «fiesteros», «juergueros» o «parranderos», pero lo realmente importante es que estas personas son cercanas a la vida de Rose Gray. Ella se ha criado bailando en las discotecas de Londres, y en estos espacios ha descubierto su amor por la música electrónica, el mismo que la ha llevado a publicar uno de los mejores debuts del año.

El grupo de amigos fiesteros incluye en ‘Party People’ a Sega Bodega, único productor de la canción. En ‘Party People’, Bodega, que ha trabajado con FKA twigs, Eearthear o Shygirl, entrega un beat de house progresivo, elegante y acuático, que recuerda a ‘I Remember‘ (2009), el clásico de Kaskade y Deadmau5. A ambas canciones les une un sentimiento de profunda melancolía. Es como si Gray supiera, cuando canta eso de «los fiesteros aman, follan, sacan lo mejor de nostros», que toda esta felicidad acabará un día. Pero, mientras dura, ella continúa bailando.

Gray ha contado que escribió ‘Party People’ con Sega Bodega en París y ha descrito su composición como un «torbellino». Explica: «Vivo rodeada de gente que sale de fiesta y me fascinan. Tengo este grupo de amigos que, si viviéramos en los 80 y 90, habrían asistido a todas las raves. Me basé en ellos para escribir la canción porque me parece que viven de manera muy libre. En ‘Party People’ siento que observo a esta gente sentada en una discoteca; la gente que sale de fiesta me obsesiona».