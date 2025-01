La euforia Balearic de Rose Gray explota en ‘Free’

Rose Gray es una cantante de Londres que acaba de publicar su primer álbum después de varios años dando pasos firmes en la industria. Gray, proveniente del barrio londinense de Walthamstow, firmó su primer contrato discográfico cuando era adolescente, pero su disco empezó a tomar forma durante la pandemia, época en que conoció a Justin Tranter, uno de los compositores más importantes del pop actual.

Co-autor de ‘Good Luck, Babe!’ de Chappell Roan, la Mejor Canción de 2024, y de otros éxitos de Justin Bieber (‘Sorry’) o Selena Gomez (‘Good for You’), Tranter participa como compositor en varios cortes de ‘Louder, Please’, el debut de Gray. No es el único nombre invitado: en ‘Louder, Please’ colaboran autores como Max Wolfgang (Blackpink, Why Don’t We) o Vaughn Oliver (Katy Perry, Kim Petras), o estrellas como Sega Bodega, Alex Metric o Uffie.

‘Louder, Please’ es un homenaje al pop-dance hedonista de décadas pasadas. Uno de los datos curiosos de la biografía de Gray es que, hace muchos años, trabajó en la entrada de Fabric, la famosa discoteca de Londres. En la portada de ‘Louder, Please’, Gray posa extasiada en una playa de Barcelona, escuchando un walkman.

En ‘Louder, Please’, Gray se entrega a ese hedonismo subiéndose a diferentes ritmos de la música dance, del jungle al house pasando por el future disco. Temas concretos emiten ecos de Katy B o del ‘Confessions on a Dancefloor‘ (2005) de Madonna. Aunque el single estrella -o uno de ellos- lleva directamente a Ibiza con su sonido 100% Balearic y veraniego.

‘Free’ es uno de los singles clave de ‘Louder, Please’. Su productor, Kevin Hickey, es decir, Zhone, responsable de ‘Rush‘ de Troye Sivan o ‘Joyride‘ de Kesha, sabe lo que hace cuando lleva el estribillo de ‘Free’ al terreno de la explosión EDM por la vía de un ataque de ondas expansivas electrónicas que conducen a la euforia. Sin embargo, ‘Free’ funciona sobre todo gracias a su mensaje espiritual, que invita a desprenderse de la esclavitud consumista: «Todo lo bueno de la vida es gratis, mira a tu alrededor, dime lo que ves».