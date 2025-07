‘Jellyfish’ es un clásico instantáneo de Sigrid

Entre las novedades de la semana se encuentra el nuevo single de Sigrid, ‘Jellyfish’, el primero de la artista noruega en dos años. De su último disco largo, ‘How to Let Go‘ (2022), se cumplen tres temporadas.

‘Jellyfish’ representa un cambio de dirección musical para Sigrid, ya que el tema deja de lado los beats electropop y abraza un sonido más minimalista e indie-pop. El groove de batería, bajo y maracas de ‘Jellyfish’ recuerda enormemente al de ‘Young Folks’, el éxito de Peter Bjorn & John de 2006.

La reinvención sienta de lujo a Sigrid, que en ‘Jellyfish’ vuelve a firmar una melodía pop maravillosa de mano de su colaborador habitual, Askjell Solstrand. El concepto, para Sigrid, ha sido escribir un tema que sonara «libre y alegre» como el «verano escandinavo». Y desde luego lo consigue, gracias a la melodía de «ah ah ahs» y ese mágico glissando de piano que recorren la canción, casi paralelamente.

‘Jellyfish’ habla sobre el coqueteo entre dos personas que se atraen a pesar de sus peculiaridades, o gracias a ellas. El escenario de ‘Jellyfish’ es una fiesta llena de gente en la que Sigrid y la persona que le interesa bailan torpemente, como dos «medusas» perdidas en una discoteca. Para Sigrid, la «química» entre ambos está por las nubes. «Si tú bailas, yo también, si tú eres un loser, yo soy igual que tú», canta, cómplice.