‘Open Hearts’ brilla en el nuevo disco de The Weeknd

‘Hurry Up Tomorrow‘, el nuevo álbum de The Weeknd, ha llegado dejando varias sorpresas. En primer lugar, la total ausencia del single ‘Dancing In the Flames‘, que Abel Tesfaye ha preferio dejar fuera del repertorio posiblemente a causa de su pobre desempeño comercial. Ha sido un minifracaso para esa fábrica de éxitos llamada Max Martin. En segundo, la duración del álbum -22 cortes, 1 hora y 20 minutos- prácticamente constituye la de un álbum doble.

Que la duración de ‘Hurry Up Tomorrow’ esté justificada lo sabremos mejor con las escuchas. En principio, en el disco conviven temas muy sólidos con otros que lo son menos. Por cada grower tipo ‘Open Hearts’ asoma un tema blandengue como ‘Red Terror’.

A The Weeknd se le escucha muy cómodo asentado en el estilo de synth-pop tenebroso de sus dos trabajos anteriores, ‘Dawn FM‘ (2023) y ‘After Hours‘ (2020), pues no hay que olvidar que ‘Hurry Up Tomorrow’ sirve de cierre para la trilogía. El italo disco está muy presente en estas nuevas producciones, por ejemplo en ‘Without a Warning’, pero Tesfaye no termina de llevar ese sonido y su fórmula más allá de lo conocido, salvo en algún tema contado como ‘Opening Night’. Es hasta gracioso que haya tardado tanto en sacar un tema llamado ‘Drive’.

Algunos cortes serán especialmente comentados por sus colaboraciones. ‘Wake Me Up’ abre el disco sonando a Justice porque está producida por Justice, Lana Del Rey contribuye unos tarareos en ‘The Abyss’ y suma una cuarta colaboración con el canadiense, y los coros de Florence + the Machine son fácilmente audibles en ‘Reflections Laughing’, que, además, cuenta con la participación de Travis Scott. El mismísimo Giorgio Moroder está invitado en ‘Big Sleep’ quizá porque el disco suena mucho al futuro disco que él popularizó.

‘Reflections Laughing’ es uno de los pocos temas más o menos experimentales de ‘Hurry Up Tomorrow’. En contraposición, ‘Open Hearts’ es uno de los bangers. Por ello, Tesfaye no ha dudado en presentarlo en directo esta noche en el programa de Jimmy Kimmel.

Está por ver si ‘Open Hearts’ logra amasar la barbaridad de streamings logrados por otro de los singles incluidos en este álbum, ‘Timeless‘. Lo que sí consigue ‘Open Hearts’ es tomar la fórmula de ‘Dancing in the Flames’ y mejorarla. Puede que su letra torturada («nunca es fácil enamorarse otra vez, pero tú cubres mis heridas») no sea lo más original que puede firmar Tesfaye en 2025. ¿Pero alguien se atreve a dudar de esta buena producción synthwave y de esta maravillosa melodía?