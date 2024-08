Justice: «Una cosa es samplear y otra hacer versiones de mierda de éxitos antiguos»

En 2024 ha pasado tiempo suficiente para que la nostalgia del «indie sleaze» vuelva a nuestras vidas. Se ha visto en la moda, se ha visto en el cine (‘Saltburn‘), y se ha visto en la música, pues a esa época remite ‘BRAT‘ de Charli XCX, quien estuvo allí -de adolescente- aunque lanzara su primer disco unos años más tarde. Justice pusieron al mundo a bailar en la época con ‘D.A.N.C.E.’ y su remix de ‘We Are Your Friends’ de Simian y, en los años siguientes, no solo no han parado, sino que han seguido evolucionando su excitante mezcla de electrónica y sonidos metaleros, reflejada en su propia manera de vestir.

Quizá cuando nadie lo esperaba, pues de hecho han pasado ocho años desde que editaron su último disco, ‘Woman’ (2016), Justice han publicado una de las mejores obras de su carrera. En ‘Hyperdrama‘, Xavier de Rosnay y Gaspard Augé suenan más Justice que nunca, pero también suenan mejor, solos o acompañados de sus amigos Tame Impala o Miguel, mientras la música ofrece un excitante viaje a través de diferentes ritmos y estilos que combaten por hacerse oír como si de una batalla en el espacio se tratase. Es el Disco de la Semana.

JENESAISPOP tiene ocasión de reunirse con Xavier y Gaspard un rato en el día que actúan en Primavera Sound, donde ofrecen uno de los conciertos destacados de la jornada. Xavier se muestra hablador y de hecho es quien contesta la mayoría de preguntas, mientras Gaspard prefiere mantenerse en segundo plano, escondido tras sus gafas de sol.

¿Por qué habéis tardado ocho años en sacar disco?

Xavier: No es que hayamos tardado ocho años, en realidad hemos estado ocupados con otros proyectos. El disco anterior, ‘Woman’, salió en 2016, la gira terminó en 2018 y, a continuación, publicamos ‘Woman Worldwide’, el disco en directo. ‘Iris’, la película del concierto, salió después. Cuando terminamos con todo esto ya era 2019. Después nos tomamos un descanso, Gaspard sacó un disco solo, ‘Escapades’… Empezamos a trabajar en este nuevo disco en 2020 y nos ha llevado tres años terminarlo. En realidad nunca hemos parado, las cosas llevan su tiempo y a nosotros no se nos da bien hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Si hacemos la gira, nos ocupamos de la gira, y si hacemos un disco, nos ocupamos del disco. Y, al hacer todo nosotros solos, nos lleva más tiempo.

¿Alguna parte del disco se trabajó en la pandemia?

Xavier: Nada de nada… Empezamos a trabajar en el disco justo antes de la pandemia y, cuando llegó el encierro, detuvimos el trabajo. Nos vino bien aislarnos durante un par de meses, aunque sabemos que la pandemia fue horrible por otros motivos. Y cuando el encierro terminó, allá por julio de 2020, retomamos el trabajo en el disco.

Tame Impala no tiene featurings en sus discos, pero le gusta colaborar con otros artistas. ¿Qué destacáis de la faceta colaborativa de Kevin Parker?

Xavier: (Kevin Parker) tiene mucho talento como compositor y productor, pero lo que nos llama la atención de su música es que parece simple, pero no lo es. Cuando escucho un nuevo disco de Tame Impala, en principio me gustan una o dos canciones, pero, con el tiempo, me doy cuenta de que me gustan todas, y todas terminan formando parte de mi vida. Cuando le ves en concierto te das cuenta de que toca 20 canciones y de que todas son hits.

Las melodías que canta Kevin en ‘Neverender’ y ‘One Night/All Night’ parecen simples, pero cuando trabajas con él te das cuenta de todo el curro que tienen detrás, de toda la intuición natural que pone Kevin a las grabaciones. Con ‘Neverender’ nos volvía loco porque usaba una nota que no nos encajaba, pero después, mezclada con la música, tenía todo el sentido del mundo. En el disco a veces hemos repetido melodías de diferentes canciones para darle continuidad al conjunto, pero la melodía de ‘One Night/All Night’ va a su bola y no encaja con ninguna otra del disco.

‘Afterimage’ me parece una catedral sonora. ¿Qué me podéis contar de ella?

Xavier: ‘Afterimage’ nos tomó mucho tiempo resolverla. La base de la canción la apañamos enseguida, pero ninguna de las voces que probamos nos encajaba. Entonces, al final de la grabación, conocimos a RIMON y ella encontró la pieza de la canción que faltaba. El cambio de ritmo al final de ‘Afterimage’ se nos ocurrió más adelante. A veces das rápidamente con el concepto de una canción, pero hasta que la terminas pueden pasar dos años y medio.

He leído que todos los samples del disco los habéis creado vosotros. Gaspard, no sé si quieres contestar esta pregunta…

Gaspard: Hemos usado samples de otros temas, pero la mayoría de samples los hemos creado nosotros para poder hacer todo a nuestro gusto. Nos gusta crear nuestros propios loops y usarlos en la música porque añaden armonías y aspectos interesantes a las grabaciones.

Xavier: Creo que nadie ha entendido muy bien lo que hemos querido decir con esto. Cuando decimos que queremos que nuestra música suene como si usara muchos samples, lo que queremos decir es que estamos procesado la música sin parar. En ocasiones hemos usado samples, claro, pero en general trabajamos en una canción y la mezclamos, la importamos, la volvemos a mezclar, la procesamos una y otra vez.

Ponme un ejemplo.

Xavier: ‘Incognito’, por ejemplo, el loop principal es todo sintetizadores, salvo una parte que encontramos en internet. En ‘Incognito’ grabamos cuatro o cinco capas de sintetizadores, la mezclamos, la pasamos por diferentes procesos, la importamos, y repetimos este proceso varias veces hasta que era imposible diferenciar qué es un sample, qué no, dónde está el bajo… Queríamos que la grabación sonara así. Por eso todas las canciones del disco suenan tan compactas, la mayoría las hemos trabajado de esta manera.

Últimamente en el pop se samplean sin parar éxitos de los 80 y 90, como David Guetta fusilando el ‘Blue’ de Eiffel65.

Xavier: Una cosa es samplear y otra hacer versiones de mierda de éxitos antiguos.

¿No creéis que la industria necesita airearse un poco?

Xavier: No somos nadie para opinar sobre lo que necesita la industria. La diferencia, en mi opinión, está en lo que digo. Si sampleas ‘Blue’ es porque buscas un hit y usas una canción que es conocida. Nosotros creamos nuestros propios samples porque no queremos usar algo que ya está hecho y porque añaden una textura a la música que nos gusta. Y no opinamos nada de la industria, la gente puede hacer lo que quiera.

¿Saben vuestros hijos qué es el “indie sleaze”?

Xavier: Lo sabrán pronto porque el revival no ha terminado. Imagino que para la gente de esa generación es lo mismo que para otros la época de la new wave o la música disco.

¿Qué recordáis de esa época? Vosotros estabais allí de hecho poniendo la banda sonora…

Xavier: Fue una época divertida. Lo que ocurre cuando formas parte de un movimiento, es que siempre surge un grupo de gente que decide que va a escuchar cierta música, vestir de cierta manera, comportarse de cierta manera… Es el «zeitgeist», no se puede explicar. Somos afortunados de haber estado en el lugar oportuno en el momento adecuado.

El country vuelve a estar de moda. ¿Qué opináis?

Xavier: Recuerdo que hace diez años sonaba una mezcla de country con beats de EDM… Nosotros somos muy abiertos de mente con la música, escuchamos muchas cosas. Country no es una de esas cosas, es una cosa muy americana, pero tiene que haber algo para todo el mundo. Y nos encanta el look de los artistas de country. Orville Peck me encanta, y me encanta su personaje.

Cada vez lleva la máscara más corta, al final se la terminará quitando.

Xavier: ¡Espero que no! Seguro que es guapo, pero el personaje es tan chulo…

¿Sabíais que era un artista de punk antes?

Xavier: Sí, no me sorprende porque no canta country como todo el mundo. Lo que quiero decir es, aunque en la música pasen cosas que no entendemos, nuestra posición es la de no juzgar.