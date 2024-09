The Weeknd está preparando el último disco de su trilogía particular, después de ‘After Hours’ y ‘Dawn FM’. A lo largo del verano, Abel Tesfaye ha lanzado varios teasers, alguno de ellos mostrando nueva música, y anunciando un show «único» en Brasil. Ya en septiembre, ha revelado que el título del largo será ‘Hurry Up, Tomorrow’. Esperemos que suene a futuro.

El nuevo teaser insiste en que este episodio es el tercero y final, armado con los temas existenciales y autorreferenciales que hemos visto en los otros dos capítulos. El concierto de Sao Paolo es este sábado 7 de septiembre, por lo que es probable que haya más noticias muy pronto.



The Weeknd también había compartido un fragmento de una nueva canción que podría titularse ‘Hold Your Heart’, según indican algunos fans, y muestra a Abel en forma de niño pequeño, apuntando a una especie de renacimiento. Si sufres de epilepsia y quieres ver el teaser, cuidado con los primeros segundos.

La canción que suena continúa el estilo synthpop que ha ido adoptando The Weeknd en sus dos últimos lanzamientos. El snippet también se ha presentado con una frase de Nietzsche, que dice así: «Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti».

Para el concierto de São Paulo se espera una «producción nunca antes vista». Asimismo, el artista también ha indicado que el show tendrá «tres capítulos», indicando un posible debut de nueva música en directo.