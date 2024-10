La extraña fórmula ‘Timeless’ de The Weeknd y Playboi Carti

Ya es un hecho que el segundo single del nuevo disco de The Weeknd va a funcionar mejor que el primero. El tema entró en el puesto 2 del Global de Spotify y varios días después aún ronda el top 5. Nada que ver con el desplome de ‘Dancing with the Flames‘.

Su buena química con Playboi Carti, con quien ya había colaborado en el pasado, parece la principal responsable. También la sofisticada producción llevada a cabo por Pharrell Williams, Mike Dean, Ojivolta y Twisco.

Uno podía esperar que ‘Timeless’ fuera una producción más clásica que pudiera lucir en cualquier momento futuro. Por el contrario, se alternan los beats trap con una serie de sintetizadores que cosquillean las orejas, contribuyendo al carácter adictivo de la grabación. De alguna manera, dos décadas conviven en este tema: los 70 de Kraftwerk y los 2010 en que se popularizaron ambos artistas y a su vez el trap.

La letra, de corte arrogante y ostentoso, con su punto callejero («Ever since I was a jit, knew I was the shit»), contiene un par de guiños a Pharrell («Feel like Skateboard P, BBC boys on the creep / Feel like it’s ’03, Neptune drum with a beam»), siendo BBC en este caso la línea de ropa de Williams «Billionaire Boys Club«. No lo que estabas pensando.

El videoclip que acaba de estrenarse, con un montón de mujeres en paños menores, empuja el tema hacia atrás, aunque nada que importe a los seguidores de The Weeknd y Playboi Carti. Los fans de Billie Eilish pueden liársela porque no les gusta el vídeo de ‘Birds of a Feather’, que al menos tiene su simbolismo, pero en este otro universo no pasa nada. Aquí paz, y después gloria.