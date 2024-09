Billie Eilish decepciona a fans con el vídeo de ‘Birds of a Feather’

Billie Eilish ha estrenado el videoclip de ‘Birds of a Feather‘, el tema que va camino de convertirse en el mayor éxito de toda su carrera. En pocos meses ha superado los mil millones de streams en Spotify, y en menos tiempo del esperado sobrepasará también los streams de su tema más reproducido, ‘lovely’ con Khalid, que supera los 2 mil millones.

En varios puntos del año situado en el número 1 global, ‘Birds of a Feather’ permanece en el 3, por encima de singles más recientes de Sabrina Carpenter o Jimin, muchos meses después de la edición de ‘Hit Me Hard and Soft‘, y certificado con varios Disco de Platino en multitud de países como Estados Unidos o Reino Unido. Es además Disco de Oro en España.

Por eso, probablemente los fans de Billie Eilish esperaban un videoclip a la altura o, mejor dicho, acorde a sus expectativas, pero eso no es lo que se han encontrado. Dirigido por Aidan Zamiri, quien últimamente ha trabajado a Eilish en el vídeo de ‘Guess‘ con Charli xcx, el vídeo de ‘Birds of a Feather’ muestra Eilish sola dentro de una oficina vacía, siendo arrastrada por fuerzas invisibles. Abundan los primeros planos de su cara y también una sensación de surrealismo.

A pesar de que el vídeo de ‘Birds of a Feather’ evoca simbólicamente el sentir de Billie Eilish expresado en la letra de la canción, que habla de un amor no correspondido que lleva a la cantante a un estado de obsesión, los fans de la cantante están decepcionados y uno de ellos se lo ha hecho saber a Aidan Zamiri, encontrándose con la respuesta de este.

Aidan, mucho más respetuoso que este fan que le abre en Instagram para decirle que el vídeo que ha creado «es una mierda», contesta con mucho saber estar: «Me sabe mal que te sientas de esta manera, a Billie y a mí nos encanta el vídeo, pero entendemos que a otras personas no compartan la misma opinión». Aidan apunta que «al menos estamos de acuerdo en que la canción es preciosa».

Puede que ‘Birds of a Feather’, con su sonido mágico y libre, pidiera un videoclip en un exterior, una superproducción a la altura de su éxito. Pero Billie y Aidan se han apuntado el tanto de ofrecer algo diferente y sorprendente, no predecible, un vídeo mucho más psicológico que simplemente bonito, y que probablemente contiene más capas de las que algunos de sus fans quieren ver.

