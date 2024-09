Weeknd, top 2 en el global de Spotify; Gaga fuera

Mientras Lady Gaga continúa pegada al número 1 global de Spotify gracias a ‘Die with a Smile‘, su dueto con Bruno Mars, su nuevo disco de versiones de jazz, ‘Harlequin‘, no correrá una suerte parecida, de manera más o menos esperada. Más porque ‘Harlequin’ es una colección de estándares ya muy conocidos, de dudoso interés para un público que demanda novedades; menos porque es Gaga la que lo lanza y, además, se trata de un disco anunciado por sorpresa, cuya existencia se desconocía hasta hace pocos días.

Pero lo cierto es que ‘Harlequin’ no ha generado interés suficiente para que alguno de sus temas aparezca en el chart global de Spotify en su día de estreno. Con 7 millones de reproducciones en total, ninguno de los 13 cortes de ‘Harlequin’ se ha colado entre los 200 primeros puestos del global de Spotify, ni tampoco entre los 200 primeros puestos del Spotify de Estados Unidos, ni de Reino Unido. ‘Happy Mistake’, la balada original, escrita para la ocasión, ha llamado la atención más que ninguna otra pista del álbum hasta superar el millón de escuchas en su primer día, pero no ha sido suficiente para que entre en el global de Spotify.

En el universo Apple Music la cosa cambia ligeramente: ‘Happy Mistake’ se posiciona en el puesto 13 de Brasil, el 27 de Noruega o el 28 de Suecia, y ‘The Joker’ aparece en el 11 de Brasil, el 19 de Líbano o el 34 de Serbia. ‘Harlequin’, el álbum, se posiciona en el número 1 de hasta 24 países, recordemos, en Apple Music. En España entra en el 2 de esta plataforma.

El desempeño de ‘Harlequin’ en Spotify podría mejorar tras el estreno de la película ‘Joker: Folie à deux’, en la que suenan algunas de sus pistas. La película se estrena el 4 de octubre. Aún así, no cabe ninguna duda que el primer single del nuevo disco real de Gaga, que sale en octubre, será un éxito instantáneo.

Volviendo a Spotify, la entrada más importante la deja otro artista, The Weeknd. Nada menos que el artista número 1 más escuchado en el mundo, The Weeknd coloca su nuevo tema ‘Timeless’ con Playboi Carti directo en el 2. En otras palabras, no puede con ‘Die with a Smile’, pero entra con mucha fuerza. ‘Timeless’ abre con más de 10 millones de reproducciones en Spotify, y dobla prácticamente el dato inicial de ‘Dancing with the Flames‘, que en su primer día decepcionó entrando en un discreto puesto 10 y marcando 5,7 millones de streams en el global de Spotify.

‘Dancing with the Flames’, primer single oficial del nuevo disco de The Weeknd, ‘Hurry Up Tomorrow’, tampoco ha entusiasmado a la audiencia y aparece ya fuera del top 50 de Spotify y hoy saluda desde el puesto 65. Parece que ‘Timeless’ salvará los muebles.