The Weeknd ha estrenado al fin, cuando la medianoche ha llegado a Nueva York, su esperado nuevo single. El álbum que presenta el artista se llama ‘Hurry Up Tomorrow’ y cierra la trilogía abierta con ‘After Hours’ y ‘Dawn FM’.

Por tanto, era esperable que apostara por una estética ochentera y un sonido synth-pop. La misma que convirtió ‘Blinding Lights’ en la canción más exitosa de toda la historia de Spotify, por encima de los 4.000 millones de streams.

The Weeknd nos ofrece aquí una producción de neón, con unos sintetizadores cada vez más cerca del cielo, y por melodía más próxima a la canción italiana, como a su vez exhibió en ’Save Your Tears’. Como esta, es preciosa. En los créditos están solo, y aparte de él, Oscar Holter y Max Martin, quien no se caracteriza precisamente por romperse la cabeza. Ni por fallar comercialmente, tampoco. ‘Dancing in the Flames’ es nuestra Canción el Día hoy.

El vídeo se sumerge igualmente en una estética acorde con lo visto en las eras inmediatamente anteriores. Abel Tesfaye protagoniza un accidentado viaje en coche, mientras lucha por ir a casa. Según la letra, atraviesa una “odisea”. Uno podría desear que la música fuera más “indescriptible”, como proclama el estribillo. ¿Este es el tema que merecía exactamente quinientos sesenta y ocho teasers durante todo el verano?

Por otro lado, hay que recordar que el día que salió ‘Blinding Lights’ muchos pensaron que era un anuncio de Mercedes. Y ahora, mira. Una pista de lo que va a pasar: ‘Dancing in the Flames’ encabeza ya esa máquina de hacer dinero llamada Today’s Top Hits.





