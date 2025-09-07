‘Mind Loaded’ es otra onírica joya del mejor Blood Orange

Blood Orange firma con ‘Essex Honey’ uno de los mejores discos de su carrera. Es también nuestro Disco de la Semana. En él, Dev Hynes se acerca a la vanguardia introduciendo elementos de jazz y DnB, pero también haciendo uso de todo lo que ha aprendido previamente. ‘Mind Loaded’ coge una de las fórmulas favoritas del artista y la perfecciona hasta su máxima expresión. Es la Canción del Día.

La ensoñada progresión que abre la canción nos remite inmediatamente a algunas de las mejores canciones del artista británico, que es ya un especialista en atmósferas oníricas. Tanto ‘Jesus Freak Lighter’ como ‘Something You Know’ utilizan acordes similares, pero aquellas composiciones nunca llegaron al nivel de ‘Mind Loaded’, que en vez de quedarse en los sintes o la guitarra, elige tenerlo todo.

- Publicidad -

«Clima oscuro, nuevo orden / Nueva cajetilla, fumador ocasional», canta Hynes en las primeras líneas, antes de que los arreglos de cuerda y las impresionantes armonías de Caroline Polachek invadan la mezcla. Después, llega la guitarra acústica, que anticipa las intervenciones de Lorde y Mustafa, con algo más de protagonismo que Polachek: «Todo significa nada para mí / Y todo se derrumba antes de que me alcances».

La esperada percusión completa uno de los temas más majestuosos del disco, que líricamente versa sobre el fallecimiento de la madre del artista en 2023. En este sentido, también incluye uno de los pasajes más conmovedores: «Todavía roto / No puedo pensar claro / Mente cargada / Corazón que aún duele».