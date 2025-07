Ethel Cain vuelve al synth-pop en la épica ‘Fuck Me Eyes’

Ethel Cain ha lanzado estos días el segundo single de su próximo disco, ‘Willoughby Tucker, I’ll Always Love You‘, un tema de 6 minutos llamado ‘Fuck Me Eyes’ que se conoce desde 2020 en su versión primigenia. ‘Fuck Me Eyes’ será la pista 3 dentro de un álbum de 10 pistas que incluye un «interludio» de más de 7 minutos, y que cierra con la versión definitiva -de más de 15 minutos- de otra demo muy querida por el fandom de Ethel Cain, ‘Dust Bowl’.

1 – Janie – 5:00

2 – Willoughby’s Theme – 4:44

3 – Fuck Me Eyes – 6:04

4 – Nettles – 8:03

5 – Willoughby’s Interlude – 7:27

6 – Dust Bowl – 6:26

7 – A Knock at the Door – 5:24

8 – Radio Towers – 5:12

9 – Tempest – 10:00

10 – Dust Bowl – 15:15

‘Fuck Me Eyes’ no se titula así porque a un hombre irlandés le haya caído líquido en los ojos, sino porque describe unos ojos llenos de deseo, que no son los de Ethel Cain, sino los de una compañera de clase que pasa ratos al lado de Willoughby Tucker, protagonista del disco. Reddick es una chica sexualizada por su entorno que va «de la iglesia directa a la discoteca» pero a la que nadie quiere amar.

- Publicidad -

La frase “They all wanna take her out / But no one ever wants to take her home» remite a la de «She’s got Bette Davis Eyes, she’ll let you take her home” y tiene sentido porque Ethel Cain ha afirmado que ‘Fuck Me Eyes’ es una canción inspirada en el éxito de Kim Carnes de 1981. De hecho, Cain ha versionado ‘Bette Davis Eyes’ en sus conciertos más recientes.

La inspiración ochentera de ‘Fuck Me Eyes’ se evidencia en la propuesta musical, ya que ‘Fuck Me Eyes’ es una balada synth-pop similar a las que escribía Ethel Cain en sus inicios. El country-folk de ‘Nettles‘ da aquí paso a unas melodías de sintetizador que suenan celestiales y más grandes que la vida.