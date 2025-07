Sudan Archives describe su «tipo» a base de dance y rap

Sudan Archives está enfilando el rollout de su próximo disco a base de temazos de dance. El último de estos es ‘MY TYPE’, en el que deja las melodías a un lado para sacar su vena más rapera en un rompepistas absoluto. Es la Canción del Día.

‘MY TYPE’ es una fantasía dance que mezcla pop, hip hop y house en tres escasos minutos. El chopeo post estribillo, adictivo a más no poder. La letra también resulta interesante. En esta, Brittney Denise Parks enumera todo lo que busca en una chica: «No tengo un tipo pero me encanta cuando conduce y no pregunta por qué», rapea.

Para Parks, es importante tener buen corazón: «Se compró un barco para que sus padres puedan disfrutar de las vistas». Así lo explica la artista: «Estoy dando bombo a mis amigas y a la vez diciendo que estos son los tipos de chicas que me gustan. ¿Son solo amiga o mujeres de las que estoy enamorada?», aclara a medias.

‘MY TYPE’ llega junto a ‘YEA YEA YEA’. Con esta y ‘DEAD’ ya son tres los adelantos disponibles de ‘THE BPM’, el sucesor de ‘Natural Brown Prom Queen’. Estará disponible el próximo 17 de octubre. Sudan Archives asegura que «hacer este disco lo cambió todo»: «Todo empezó con un loop», cuenta en sus redes.