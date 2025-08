Elton John no se equivocaba con ‘d£aler’ de Lola Young

Lola Young podría tener uno de los mejores discos de pop del año. Después de la sexy ‘One Thing’ y de la positiva ‘Not Like That Anymore’, la artista británica lanza otro banger que apunta a la perfección pop. Elton John apostó su casa a que ‘d£aler’ sería número 1. De momento, es la Canción del Día.

«He pasado todo el día intentando estar sobria», canta Young al principio de un tema que te agarra desde el principio. No pasa mucho hasta que llega el estribillo, con sus guitarras ahogadas y su pegadiza melodía, que tanto recuerda a Fleetwood Mac. Esto también se aplica a la temática de la canción, que trata sobre querer irse «lejos de aquí» y echar de menos a tu camello en el proceso.

Elton John no se equivocaba cuando adelantó en Apple Music 1 que el próximo single de Young sería «increíble»: «Me apuesto la casa a que es un single número 1. Es el mayor temazo que he escuchado en años», aseguró. En esa misma sesión, el reputado artista también se escuchó el disco completo, ‘I’m Only Fucking Myself’, disponible el próximo 19 de septiembre.