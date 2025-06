Lola Young anuncia ya nuevo disco

Cuando ‘Messy’ de Lola Young aún está fuerte en las listas globales, la artista mueve ficha definitivamente. Al fin y al cabo, ‘Messy’ tardó demasiado tiempo en viralizarse y es un tema que tiene ya más de un año.

La autora del notable ‘This Wasn’t Meant for You Anyway‘ aprovechará la repercusión de este para lanzar su tercer álbum, menos de un año y medio después del segundo. Se llamará ‘I’m Only F**king Myself’ debido a nuestra afición por «autoboicotearnos». Y también a la «oportunidad de arrastrarnos desde el borde de la derrota». Así lo indica en un post de Instagram en el que anuncia que el álbum saldrá tan pronto como el 19 de septiembre.

La revelación del tracklist sitúa el single que sacó el mes pasado, ‘One Thing‘, como pista número 3. ‘One Thing’ ha alcanzado el puesto 19 de las listas británicas y también en las irlandesas, aunque es verdad que su repercusión en otros países es más moderada.

El nuevo sencillo ‘Not Like That Anymore’ se espera para esta misma noche. Bajo estas líneas podéis atender al tracklist, que tiene las rarezas de incluir:

-una carita alegre y una carita triste

-empezar y terminar con sendos «interludios»

how long will it take to walk a mile? (interlude)

F*CK EVERYONE

One Thing

d£aler

SPIDERS

Penny Out of Nothing

Walk All Over You

Post Sex Clarity

SAD SOB STORY! 🙂

CAN WE IGNORE IT? 🙁

why do I feel better when i hurt you?

Not Like That Anymore

who f*cking cares?

ur an absolute c word (interlude)