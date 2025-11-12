La mejor canción de Miss Caffeina en 6 años

‘Hoy va a ser el día’ ha logrado posicionarse como la canción más escuchada de Miss Caffeina en Spotify. Al fin han dado con un tema capaz de aglutinar más streams diarios que su gran hit ‘Mira cómo vuelo’.

El tema lo merece. Extraído de ‘Buena suerte‘, el álbum sobre una ruptura y un duelo que el grupo publicaba hace menos de un mes, es el que mejor lo resume. Al menos en el estadio de bajona, pues el disco también pasa por otras etapas como el despecho, la venganza o la aceptación.

La letra de Alberto Jiménez es de una honestidad brutal. Pasa por el autoengaño («No me vuelvo a enamorar, es mentira, lo sé, pero suena poderoso»), el alcoholismo como refugio de las penas («te he escrito sin razón y unas copas de más, mientras bailo entre la gente»), el aturdimiento total («No te distingo ni aunque te tenga de frente») y el recuerdo tortuoso de lo que ya no está («Maldita sea, apareció esa nota…»).

Sin duda el momento más triste del álbum es esa repetición cuatro veces seguidas del título de la canción, sin que nadie se crea de verdad que «hoy vaya a ser el día». Alberto está gritando en verdad que no: hoy no va a ser el día que supere todo esto, pero en absoluto.

Este es también un triunfo en cuanto a producción. La canción comienza con un precioso piano, añade un lamento en coros como sacado de ‘El mal querer’, y se compone principalmente de beats cercanos al techno, bajo los mandos de Pablo Rouss, quien de hecho ha comentado en Instagram que esta es su grabación favorita del disco de Miss Caffeina.

El grupo acudió a él porque le gustaba el trabajo que había realizado Rouss junto a Belén Aguilera, y el acabado es igual de sofisticado. Sin duda, la mejor canción de Miss Caffeina desde los tiempos de ‘Merlí’, ‘Reina’ y ‘Prende’.

