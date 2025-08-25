Mato por un featuring de Lady Gaga en ‘Don’t Click Play’

Ava Max ha hecho su tercer disco para probarse a sí misma que era capaz de hacer música sin su ex pareja, Cirkut. inverness y Pink Slip son los productores que han demostrado que Henry Russell Walter no es precisamente insustituible. El electropop de Ava Max tiende a lo genérico y este ‘Don’t Click Play’ no se deshace de eso. Su mérito es conseguirlo con gracia.

Este título que además da nombre al álbum puede ser premonitorio, pues ya nos hemos dado cuenta de que este no va a ser el proyecto más exitoso de Ava Max, pero sí pretende ser irónico. El pre-estribillo dice «no le des al play, no lo pongas, porque te va a encantar y vas a querer ponértelo dos veces». Algo que funciona con esta producción adictiva que, durando 2 minutos, invita a la escucha «en repeat».

Hay dos claves para ello: un «Dum-dum, da-da» que se pega como un chicle, como ya sucedía en el mítico ‘Tom’s Dinner’ de Suzanne Vega y tantas otras canciones a lo largo de la historia del pop. Y luego, la tristeza con que Ava Max se hace eco de las críticas que ha leído en X.

Dice el espectacular segundo verso: «En X es un tema de conversación constante: «ella es una imitación de Gaga cantando samples». ¿Pero no puede ‘Kings and Queens’ quedar bien junto a ‘Poker Faces’? Me estoy queriendo a mí misma, por mucho que lo odies».

Este coger el toro por los cuernos roza lo sublime. Lo único que no le perdonamos es que no haya videoclip para el día del estreno. ¿Os imagináis que Lady Gaga recogiera el guante y se animara a participar en un remix o en una presentación en directo de la canción, interpretando justo ese segundo verso? Con Gaga inmersa en la gira de ‘MAYHEM’ parece poco probable, pero por pedir que no quede…