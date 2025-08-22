«Cuando corresponda, lo contaré todo. De momento, ‘Don’t Click Play'». Este es el mensaje que ha aparecido en las redes de Ava Max al tiempo que ha publicado al fin su nuevo disco, cuyo título hay quien está interpretando como una rebelión contra su discográfica.

Ava Max no ha esperado mucho para contarlo todo, pues de manera simultánea se ha publicado una entrevista exclusiva con Rolling Stone en la que lo cuenta todo. O eso creemos a día de hoy.

La artista habla sobre lo duro que ha sido cambiar de management, y sentirse traicionada por dos de sus personas más cercanas: Cirkut, su exnovio, productor y mano derecha, y Madison Love, su antigua amiga y co-autora. Estos han iniciado una relación juntos al romper Cirkut y Ava Max, aparentemente retratada en el single ‘Spot a Fake’, que al final ha sido descartado de este ‘Don’t Click Play’.

Ava Max no habla de manera explícita sobre ellos, pero en absoluto los evita: «He hecho este disco porque quería demostrar que puedo hacer el álbum de mis sueños sin mis últimos colaboradores. Sé que mis fans saben lo que ha pasado: fui traicionada y me rompieron el corazón. De verdad que me ha dolido». Se abre sobre lo mal que lo ha pasado, incluso llorando durante semanas. Dice que «casi se pierde a sí misma». «No podía entrar en un estudio sin llorar, me llevó un mes y medio estar a gusto grabando sin él. Pero al final encontré un par de productores increíbles con los que trabajar y somos como familia».

La artista también reconoce haber desaparecido tras una actuación del 4 de julio que le resultó «incómoda», y reconoce haber estado deprimida. «Tuve que dar un paso atrás porque estaba intentando contentar a todo el mundo». Pero dice sentirse mejor en estas últimas semanas, y con ganas de preparar la gira, que asegura pospuesta, no cancelada.

Respecto a su sello, es parca en palabras («no puedo controlar el modo en que se promociona mi música. Puedo controlar lo que hago yo»), pero sí deja otro tremendo titular cuando se reconoce como «la artista grande peor gestionada de la historia». «Así es como se siente, eso se dice en comentarios», añade.

Puestos a contarlo todo, Ava Max habla también sobre por qué el nuevo single homónimo ‘Don’t Click Play’ menciona que la hayan comparado tanto con Lady Gaga, hasta el punto de parecer «un sample suyo». «Los comentarios sobre todo han sido una locura. Y constantes. Por eso los he puesto en ‘Don’t Click Play’. Era importante para mí (…) Nunca me meto con nadie en mi música. Es empoderador unir a las dos bases de fans».

Finalmente, Ava Max aclara que ‘Don’t Click Play’ no es una invitación a no escuchar el disco, precisamente: «la gente está confundida sobre el título. Significa «no le des al play si no quieres, porque al final, este álbum lo he hecho solo para demostrarme que podía hacerlo». En otro punto asegura: «Soy la razón de que exista ‘Sweet but Psycho’ y ‘Kings & Queens’. Porque puse mi historia en ellas y trabajé duro en ellas. Mucha gente cree que no podría hacer una canción de pop sin mis colaboradores».

