¿Perdiendo la fe en Ava Max? ¿Y qué hay de David Guetta?

Ava Max ha publicado recientemente la que parece que va a ser otra de las canciones que irían incluidas en su tercer álbum. Suponemos que ese será también el destino de ‘Spot a Fake’ (en la imagen, LOL) o ‘My Oh My’, aunque ya sabéis dónde terminó el supuesto «lead single» del último disco de The Weeknd.

En cualquier caso, de momento ‘Lost Your Faith’ no está levantando la nueva campaña de la autora de ‘Sweet But Psycho’ y ‘Kings & Queens’. ‘Lost Your Faith’ reincide en la fuerza ochentera de voces tan rotundas como las de Bonnie Tyler y Jennifer Rush, lo que aquí acentúan las guitarras eléctricas, tan AOR, o incluso los «hallelujahs» que parecen salidos como de otra época. Lo malo es que es una melodía demasiado acomodada en lo ya explorado y que recuerda a otras publicadas con anterioridad. Por ella misma.

Por eso, cuando la letra habla de una magia que se ha perdido («antes te tenía de rodillas y ahora ya nunca rezas»), suena metafórico o incluso premonitorio. «La carretera se está poniendo más oscura, y cada vez es más difícil creer en nosotros», asegura.

Y Ava Max tiene razones para sonar tan pesimista: que de todos sus singles recientes, el único que le esté funcionando sea ese esperpento en torno a ‘Forever Young’ de Alphaville, aprovechando un «trend» de TikTok, e ideado por -cómo no- David Guetta, es una injusticia.

Una vez más, a este tipo de proyectos colaborativos se les perdona toda falta de inspiración y originalidad, y esta pista producida por Guetta con unos tics ya 15 años viejos, sí está siendo apoyada por Spotify en playlists tan masivas como Gym Hits, Viral Hits, Party Hits, Cardio, just hits o Power Hour. Lo mismo sucedía el año pasado con la canción de Ava Max con Kygo que fusilaba a Shakira. De ellas en solitario… sigamos esperando algo que se parezca, como mínimo, a la segunda venida de Cristo.



