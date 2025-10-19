La bossa de TRISTÁN y rusowsky es maravillosa

TRISTÁN ha sido el último miembro del colectivo madrileño Rusia-IDK en publicar disco. ‘TRISTÁN, Ahora Con Reloj‘ es una curiosa y meticulosamente producida amalgama de sus intereses musicales, algunos de ellos centrados en estilos vintage raramente reivindicados, como la exotica, la new age o el synth-pop italiano, alternados con otros más o menos convencionales.

El ejercicio más certero de ‘TRISTÁN, Ahora Con Reloj’ es sin duda el de ‘Verónica’, que une a TRISTÁN y rusowsky en una exploración del lounge y la bossa de los 60, o de aquella cosa que se llamaba muzak. Nombres como Henry Mancini, Walter Wanderley o Cal Tjader vienen a la mente escuchando la instrumentación de ‘Verónica’… solo que TRISTÁN escribe una melodía que le habría gustado cantar a Astrud Gilberto, o a su fan Guille Milkyway.

- Publicidad -

TRISTÁN y rusowsky sueñan con la ‘Verónica’ titular en la canción, y mientras piensan en ella, melancólicos, sale el sol, y un fondo de cuerdas envuelve cálidamente sus voces y armonías. La canción no podía acabar de otra manera que con unos contentos «sha la las» extraídos directamente del repertorio easy listening de los 60. Mientras un «fade out» despide la grabación, estás deseando ponértela otra vez.

