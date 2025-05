Pulp abrazan, histéricos, el amor y el northern soul

Se acerca ‘More’, el primer disco de Pulp en 24 años, que saldrá el próximo día 6 de junio. El primer adelanto fue ‘Spike Island‘ y el segundo es un arrebatador tema llamado ‘Got to Have Love’. Nuestra Canción del Día hoy es una de las composiciones más accesibles de Pulp desde los tiempos de ‘Different Class’, en el sentido retro de la palabra. De hecho, su vídeo es un homenaje al northern soul.

Pulp ya tenían una canción con deletreo, ‘F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.’, pero este caso es muy distinto. Explica el mismo Jarvis Cocker:

«‘Amor’ es una palabra que no pude decir hasta que me acerqué a los 40. Escuchaba canciones de amor todo el tiempo, pero no podía usar la palabra en la vida real. La letra de esta canción soy yo teniendo una conversación conmigo mismo sobre ese estado de las cosas. Me di una verdadera charla a mí mismo. Ahora he aprendido a decirlo manteniendo la cara seria. «Tienes que tener amor». Oh, por fin, lo has hecho».

El video dirigido por el propio Jarvis Cocker se basa en imágenes del documental ‘Wigan Casino’ de 1977 dirigido por Tony Palmer: son bailarines de northern soul. «Me encanta bailar, y esta es la mejor grabación de baile que he visto en mi vida. Lo vi por primera vez en el video ‘Fiorucci Made Me Hardcore’ de Mark Leckey», confiesa Cocker.

Además de actuar en el próximo Bilbao BBK Live, Pulp han organizado una serie de «listening parties» de su nuevo álbum en todo el mundo.

Las tiendas escogidas en España son Marilians y Bajo el Volcán en Madrid, Oldies en Valencia, Bora Bora y Marcapasos en Granada, Revólver y El Genio Equivocado en Barcelona y Bloody Mary en Irún. La fecha española es el 29 de mayo y los horarios están disponibles en su web.