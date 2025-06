La bachatita en catalán que enamoraría hasta a Ayuso

La semana pasada coincidieron en Barcelona el Primavera Sound y la Conferencia de Presidentes Autonómicos. A diferencia de Ayuso, he vuelto a Madrid con muchísimas ganas de escuchar catalán. Seguramente porque Primavera Pro programó hasta 4 conciertos seguidos de artistas catalanes que cantaban en catalán, tan interesantes como Remei de Ca la Fresca o xicu.

Julieta -que se pronuncia «Yulieta» como Jordi, «Yordi», tonto de mí- no actuaba en el Primavera Pro porque la llamada «princesa del pop catalán» ya está consolidada en la escena barcelonesa y colindantes. Pero sí estuvo en la conversación social.

Hubo quien se quejaba de su omnipresencia en radios y televisiones locales y autonómicos, pero al menos para los que no estamos siendo bombardeados constantemente con lo suyo, es una de las revelaciones definitivas de la temporada. Tiene una voz discreta pero preciosa e identificativa, y muchas de sus canciones no pueden tener más gancho. Es el caso de ‘L’amor de la meva vida’, nuestra Canción del Día hoy.

‘L’amor de la meva vida’ fue el «focus track» el día de salida del álbum ’23’ que acaba de sacar Julieta al mercado, y pronto se ha destacado como una de sus producciones más avanzadas y adictivas. Se trata de una bachatita con toques de modernidad, dados a través de un beat reggaeton que aparece de manera circunstancial, y sobre todo de unos tecladazos trance que aparecen atormentando la ligereza del resto de la melodía y la dulzura de la voz de la artista.

Esos teclados de tonalidades graves, bajo la producción de Phoac, representan claramente el amor que ya no puede ser. Julieta canta de manera nítida y cristalina de qué va la canción: una «noche de diciembre durante una fiesta», se encuentra de manera casual con un ex. Se fuman un cigarro juntos, y él suelta: «estabas muy guapa bailando con otro, te he echado de menos un montón». Ella responde que aunque él siempre será «el amor de su vida», y «odia las despedidas», aquello fue «en otra vida» y tiene que «decirle adiós».

Con ese tipo de lenguaje coloquial y post-adolescente, tipo «es el final, pero si lo pienso, me pongo fatal», ‘L’amor de la meva vida’ está llamada a ser un clásico del pop en catalán y una de las canciones del verano, por parte de una artista que en cualquier momento puede dar un salto aún más grande.