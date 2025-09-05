‘No te necesito para ser feliz’: hit instantáneo de La M.O.D.A. y Repion

A La M.O.D.A. les ha sentado bien lo de firmar con una major como Universal. El segundo adelanto de su próximo disco hace click al instante gracias a su aparente simpleza, su memorable estribillo y su inclinación al pop rock sin pretensiones. Repion, además, son la guinda que corona la canción. ‘No te necesito para ser feliz’ es la Canción del Día.

En el single que llega después de ‘Los tiempos que vivimos’, el grupo burgalés se aleja del sonido más folk que ha caracterizado la mayoría de su repertorio para rendirse a su faceta más guitarrera. Los acordeones, eso sí, tampoco faltan. Sí mantienen sus emocionantes letras en un estribillo muy necesario: «No te necesito para ser feliz / No guardo ningún rencor / Es una liberación».

- Publicidad -

Las hermanas Iñesta, por otro lado, firman su última colaboración antes de la publicación de su próximo disco con Marina prestando su voz en un verso y con Teresa uniéndose en el clímax del estribillo. Hablando de discos nuevos, La M.O.D.A. también han adelantado las tres temáticas que atraviesan su próximo LP: «El viaje entendido como movimiento y transformación; el tiempo y la huella inevitable de su paso; y lo humano, con sus emociones y vínculos compartidos».