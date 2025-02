REPION se remozan con Rufus T Firefly, que anuncian regreso

REPION acaban de ser citadas por Viva Suecia como una de sus bandas favoritas en una entrevista con JENESAISPOP.

El grupo formado por Marina y Teresa Iñesta está precisamente de actualidad por varios motivos. Tras colgar el cartel de sold-out este mes de febrero en ciudades como Madrid y Valencia, continúan una gira que les está llevando estas semanas por Almería, Murcia, L’Hospitalet de Llobregat, Boiro, Oviedo, Zaragoza, Huesca o Bilbao. Todos los detalles, en su linktree.

- Publicidad -

Además, REPION ha remozado una de las canciones extraídas de su EP del año pasado, ‘Entre todas lo arreglamos’, en compañía de Rufus T. Firefly. Se trata de ‘Viernes’, que comenzaba de manera muy característica («Volver a casa sola no es divertido / No quiero hacer la cena / Porque tú ya no estás para hacerla conmigo»), y hablaba de la soledad de manera muy poética («Y aún me sabe la boca / a lo último que dije»). Claramente, Rufus T Firefly han extraído el fondo pop-rock de la grabación original para llevársela a su terreno, más sintético y onírico. Más ‘Drive’.

No será su última colaboración porque Repion tienen previsto publicar el 11 de abril tanto en digital como en vinilo los cuatro temas del EP del año pasado con artistas amigos. El próximo EP -que también se llamará ‘Entre todas lo arreglamos’- incluirá los 4 temas publicados en 2024 en la cara A y en la cara B revisitados con Shego, Tulsa, Cora Yako y por supuesto Rufus T Firefly.

- Publicidad -

A su vez, Rufus T. Firefly también han sorprendido a sus fans anunciando que este año sacarán álbum. En el teaser colgado en Instagram anuncian como fecha «abril de 2025». Se tratará de su primer largo desde ‘El largo mañana‘, que salía en una fecha tan lejana como 2021. Os dejamos con el teaser y con el modo en que han revisitado a REPION.