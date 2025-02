Viva Suecia: «La frase «Se han vendido» la hemos dicho todos»

Viva Suecia están en su mejor momento. ‘El Amor De La Clase Que Sea’, lanzado en 2022, les catapultó definitivamente al éxito comercial y a encabezar los carteles de la mayoría de festivales en España. Aunque nunca llegó a alcanzar el número 1, el disco lleva ya 124 semanas en lista y ha sido certificado con un disco de platino (40.000 unidades vendidas o su equivalente en escuchas).

Desde entonces, han lanzado singles como ‘La Orilla’ o su versión particular de ‘Alegría de Vivir’, además de conseguir hitos como el de vender 9.000 entradas en cinco minutos para su gira 10º Aniversario, celebrada el pasado diciembre. Sin embargo, ninguna noticia de un nuevo proyecto. Hasta ahora.

‘Dolor y Gloria’ se trata del primer adelanto del nuevo disco de la banda murciana, del cual se conocen muy pocos detalles. Nos han contado que sale después de verano y que lo promocionarán con un único concierto en España en 2025, pero nada más. Hablamos con Rafa Val, Alberto Cantúa, Fernando Campillo y Jess Fabric sobre replicar el éxito de su último disco, las críticas de Rockdelux y su futuro.



Parece mentira que ya hayan pasado tres años desde vuestro último disco. ¿Qué pensáis al verlo con perspectiva?

Rafa: Sí, tres años que han pasado volando porque ha sido un disco que nos ha dado muchísimas alegrías y cuando uno disfruta…

Alberto: Y porque no hemos parado de hacer cosas.

¿Sois de dividir vuestra carrera en etapas?

R: No sé si tanto… En mi cabeza me imagino esta carrera como que un día salimos a tocar y no hemos parado.

Jess: Es inevitable dividirla en discos y en gira, pero no diferenciamos porque las transiciones son naturales entre un disco y otro y entre gira y gira. Es la etapa que vivimos desde que empezamos en 2013 hasta ahora.

A: Nuestra única etapa.

¿Por qué elegís ‘Dolor y Gloria’ como el primer single del nuevo disco?

R: Ha sido difícil porque estamos muy enamorados de nuestras nuevas canciones. Como no hay una canción que represente todo el disco, y al final acabarán saliendo todas, hemos elegido una de las 11 o 12 canciones que nos encantan del álbum. ‘Dolor y Gloria’ es especial por muchos motivos: es la primera canción que se compuso para este disco sin saber que iba a ser la primera, se ha grabado muchas veces en varios países y nos ha costado dar con la versión que a nosotros nos parecía la correcta. La verdad es que la respuesta de la gente ha sido increíble. Ha superado, pero por muchísimo, nuestras expectativas.

Suena muy animada, a estadio, Bruce Springsteen… pero luego la primera frase de la canción es todo lo contrario.

A: Ahí ya no es Bruce Springsteen (risas).

R: Sí, es la típica mezcla que tanto nos mola de música alegre y letra dolorosa. Todas las letras vienen de que nos pasa algo o de que le pasa algo al mundo y por ende nos pasa algo a nosotros. No te voy a decir en concreto de qué va porque si te explico mi versión estoy privando a cualquier persona que pueda servirle la canción para algo, aunque sea para decirnos que es una puta mierda. Es algo así como estar viviendo un momento de miedo y maravilloso a la vez, y de cómo gestionar todo eso.

¿Qué detalles del disco podéis adelantar? Nombre, fecha, colaboraciones…

R: Sale después de verano, pero no podemos decir mucho más.

A: Estamos preparando una fecha única en 2025 que va a ser aquí en Madrid. Entremedias, los festivales irán salpicados con algún single, pero el primer concierto y único de este nuevo disco será en Madrid y estamos ya currando.

‘El amor de la clase que sea’ fue un éxito arrollador. Imagino que hasta cierto punto es inevitable querer repetir ese éxito. ¿Habéis sentido esa presión?

J: Yo creo que no. Teníamos muy claro que lo que ha pasado con ese disco no puede volver a repetirse. Es imposible que vuelva a pasar. Tampoco hay que comparar los discos ni saber a dónde te llevan. Nosotros tenemos claro que hay canciones increíbles en el disco y, de hecho, tenemos la sensación de que hay aún más que en ‘El amor de la clase que sea’.

R: Por el momento hemos sacado una canción y va de puta madre, o sea, que muy bien.

Yo no quiero comparar los discos, pero imagino que el anterior os ha cambiado la vida.

R: Es inevitable que eches la vista atrás. Sobre todo, cuando tienes tan reciente un disco que ha significado tanto en nuestras carreras. Con respecto a la pregunta originaria que decías, también tenemos una manera de componer en la que nos vamos a una casita en medio del monte que alquilamos en Riópar, y desde que cruzamos la puerta de ese sitio estamos todo el rato pasándolo bien, haciendo canciones, disfrutando… Y yo creo que en ningún momento se nos pasa por la cabeza que tengamos la presión de hacer una cosa increíble.

A: Comiendo macarrones con atún…

Os mantenéis humildes.

R: Ya no se trata de humildad, sino de divertirnos entre nosotros. Creo que eso es algo bueno que sigue teniendo esta banda, que es que seguimos haciendo esto por diversión. La presión de verdad está cuando sales a tocar delante de 25.000 personas y tienes que dar la talla. Eso sí es presión.

¿Qué os mantiene con los pies en la tierra?

R: La gente que nos quiere, que también es nuestro equipo, nuestras familias… Son la gente que nos puede dar una hostia en el momento que nos flipemos.

Fernando: Y el ser gilipollas y tener sentido del humor.

J: Sí, volver a casa y ver que la gente que nos rodea te lo dice bien claro.

A: Que tu padre te pegue una colleja como en Los Serrano.

R: Ojalá llegar y tener a Antonio Resines en tu casa.

Muchos de vuestros fans os han estado apoyando mucho antes de conseguir este éxito más mainstream. Como fans, ¿a vosotros os ha molestado alguna vez el éxito comercial de alguna banda?

R: La frase de «se han vendido» la hemos dicho todos. No pasa nada.

Seguro que hay gente diciéndolo de vosotros.

R: Constantemente.

A: Mientras sigan viniendo a los conciertos, no pasa nada.

R: Cuando James Hetfield se cortó el pelo, dijeron que se había vendido. Lo hicieron con el ‘Load’ y el ‘Reload’, dos de mis discos favoritos de Metallica, y la gente dijo que se habían vendido. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando Bowie hizo la trilogía berlinesa, dijeron: «Tío, ¿por qué haces krautrock? ¿Es que no quieres ganar pasta?». Luego, cuando salió ‘Let’s Dance’, le dijeron: «Tío, ¿por qué te has vendido? ¿Quieres más pasta?». Nunca va a estar nadie a gusto.

Luego hay algunas personas a las que directamente vuestro éxito, y el de otras bandas como Arde Bogotá o Mikel Izal, no les hace ninguna gracia.

R: Sí, Santiago Carrillo.

¿Qué tenéis en común todas estas bandas para que os pongan en el mismo saco?

R: ¿Éxito?

A: Piernas, brazos, no sé…

J: La gente tiene la necesidad de protestar y quejarse, de reivindicar algo, aunque no haya un motivo.

R: Nos ha tocado a nosotros.

J: El punto de mira fácil es el que despunta un poco más.

R: Dentro de dos años nos iremos a la mierda y le tocará a otros.

J: Claro, no pasa nada. Está bien que sea así.

¿Qué sentido le dais a que el director de una de las revistas musicales más leídas en España critique tan duramente a los grupos de pop rock más escuchados del país?

R: Es una cosa muy positiva para Arde Bogotá y para nosotros porque quiere decir que, de una entrevista completa a este señor, lo relevante es que hay dos bandas de Murcia y Cartagena que les está yendo bien.

A: Yo, sinceramente, no lo entiendo. Jamás diría algo así sobre su revista ni sobre sus trabajadores. Ni yo, ni ninguno de estos cuatro. Sobre nadie. De hecho, yo he comprado muchísimos años la revista y todos la hemos leído, pero yo no lo entiendo. Me da pena. Después de tantos años currando, que ese sea el titular que acaba siendo sobre tu trabajo… Hay cosas que no me gustan y hay gente que no me gusta, pero jamás lo haría. De hecho, animo a la gente a que siga leyendo la revista.

Con Arde Bogotá, ¿os veis parte de un mismo movimiento?

R: Sí, pero igual que nos consideramos del mismo movimiento que La Habitación Roja, Delaporte, Niños Mutantes o Second.

J: A muchos de estos artistas los vemos más que a nuestra propia familia.

R: Hemos dejado nuestro pequeño granito de arena en el pop rock español y ahí quedará el tiempo que tenga que quedar y luego la gente se olvidará o no. Lo que compartimos básicamente es que formamos parte de algo que muy pocas personas viven. Hay muy poca gente en este país que pueda compartir la experiencia de subirse al escenario y tocar delante de tant gente. Compartimos las virtudes y las desventajas que puede tener el oficio.

A: Y creo que hay una cosa en esta generación que es el respeto, la educación, y que rara vez ves una historia fea como esta. Cuando te encuentras en un festival cansado y te ves con una banda, le das un abrazo y no puedes hacer más que respetarlos. De eso se trata, macho.

Todavía hay menos gente que disfruta de este éxito haciendo rock, o pop rock.

R: La cosa es que las bandas siempre flaquean y en su momento más duro vuelven a pegar un impulso. Ahí tenemos a Repion, que nos flipan, Ginebras, Siloé, Sexy Zebras, yo que sé… Y ahí sigue la cosa, con lo complicado que es estar en una banda. Tiene muchas papeletas para que salga mal.