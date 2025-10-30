No descubras a CURRO ‘A Toro Pasao’

CURRO es el alias artístico de Curro Gómez Viejo, cantante y compositor de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, que se está dando a conocer con una propuesta que fusiona sus raíces en el flamenco con sonidos del hip-hop y la electrónica. Algunos de sus temas más populares han surgido de sus colaboraciones con el productor y DJ Tony Grox, quien junto a LUCYCALYS participará en Benidorm Fest 2026.

Es el caso de ‘El Palmar’, de hecho el mayor éxito tanto de CURRO como de Tony Grox en las plataformas de streaming, muy por encima del resto, pues suma cerca de 7 millones de reproducciones solo en Spotify.

- Publicidad -

‘El Palmar’ es emblemática del estilo de CURRO, y su sonido lo encontramos también explorado y refinado en ‘aDIOS’, o en la más disruptiva ‘TK’. Gómez, que empezó a tocar música a los 13 años, cuando aprendió por su cuenta a tocar percusiones, y después descubrió su pasión por la composición y la producción, se dice «encomiado a Dios» en su biografía oficial. Así se las gastan las nuevas generaciones de artistas. De hecho, ‘Dios Dirá, Dios Proveerá’ es el título de su próximo álbum, el tercero.

El gusto por la tradición -modernizada- es evidente en melodías e inflexiones vocales, y por supuesto también en estética. Por eso, su último single, ‘A Toro Pasao’, es el mejor hasta la fecha. Es la Canción Del Día para hoy jueves.

- Publicidad -

‘A Toro Pasao’ es un fino híbrido de pop, palma flamenca, algo de rumba y electrónica de corte ibicenco (esas trompetas y percusiones) que recuerda a las propuestas de DELLAFUENTE (colaborador de Tony Grox) o Judeline, pero que melódicamente parece beber del cancionero de Niña Pastori, uno de los referentes musicales de CURRO.

La imaginería española está presente en el título de ‘A Toro Pasao’, y detrás de este título inspirado en el famoso dicho, se esconde una historia de agotamiento y resignación emocional ante un sentimiento de amor que ya ha «expirao». CURRO, ya sin ilusión, trata de recuperar «recuerdos» del pasado quizá en busca de un arreglo, pero su «saturación» emocional se lo impide.

- Publicidad -

‘A Toro Pasao’ se ha promocionado con un videoclip inspirado, según ha contado CURRO en sus stories de Instagram, en el famoso noir experimental ‘Meshes of the Afternoon» (1943) de Maya Deren. De aquel corto recrea sus sombras y misterios.

