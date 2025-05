El viaje en el tiempo de Stereolab es político

Stereolab publicarán este mismo mes su primer disco en 15 años, ‘Instant Holograms On Metal Film’, en concreto el día 23 de mayo. Ya habíamos conocido el single ‘Aerial Troubles‘ y ahora es el turno de la pista que lo sucede en la secuencia. El corte 3 de ese nuevo álbum se llama ‘Melodie Is a Wound’ y es nuestra Canción del Día hoy.

A menudo los 90 son asociados al grunge, al techno o al indie, pero también hubo espacio para Stereolab. Discos como ‘Mars Audiac Quintet’ y ‘Emperor Tomato Ketchup’ marcaron el kraut pop de aquella década, a medio camino entre la devoción retro y el indie DIY de la época. ‘Melodie Is a Wound’ es un emocionante viaje a aquellos tiempos.

La primera mitad de la canción es incluso saltarina: sus acordes circulares te harán mover la cabeza al ritmo, mientras la suave voz de Laetitia Sadier guía. A partir de los 3 minutos, Stereolab ofrecen una versión diferente de la misma melodía: el ritmo se desacelera y luego se acelera al final, envuelto en guitarras eléctricas, metales distorsionados y teclados.

Estamos, además, ante una de las canciones políticas de Stereolab, donde no, no nos están cantando inocentemente sobre «melodías que hacen daño». «El público tiene derecho a saber la verdad», «cultiva la ignorancia y el odio» o «el objetivo es manipular, con manos pesadas que intimidan» son algunas de las frases yuxtapuestas en esta letra compuesta por dos estrofas, sin estribillo, aunque no lo parezca, pues cuenta con sus partes pegadizas.

Existe en «radio edit» de la canción para impacientes, extendido casi hasta los 5 minutos, pero lógicamente es en su versión de 7 minutos y medio donde podéis disfrutar de las cualidades de Stereolab en toda su extensión.

El grupo visita Primavera Sound el 6 de junio y posteriormente Madrid el día 7 de junio. Aún quedan entradas disponibles para el Teatro Eslava.