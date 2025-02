Bon Iver, entre el pop electrónico y Motown, en ‘Everything Is Peaceful Love’

Resulta que el reciente EP de Bon Iver, ‘SABLE’, era parte de un proyecto más grande. El quinto disco de Bon Iver se titula ‘SABLE, fABLE’ y estará disponible el próximo 11 de abril. Además, aprovechando el día de San Valentín, ‘Everything Is Peaceful Love, el primer single, es la Canción del Día.

Las tres canciones de ‘SABLE’ representaban una vuelta a los orígenes del cantautor estadounidense, especialmente la vulnerable ‘S P E Y S I D E’, que recordaba directamente a los tiempos de ‘Forever Emma, Forever Ago’. Parece que ‘SABLE, fABLE’ continuará esta fórmula, alejándose de los sonidos electrónicos de ‘i,i’ y ’22, A Million’. Sin embargo, habrá diferencias entre las dos partes que conforman el disco.

Las nueve canciones inéditas son descritas en la nota de prensa del proyecto como «música pop exuberante y radiante», en contraste al sonido acústico de ‘SABLE’: «La oscuridad se convierte en una belleza color salmón y la tristeza se transforma en alegría desenfrenada», se puede leer. El disco también incluye las colaboraciones de Dijon, Flock of Dimes y Danielle Haim.

Desde luego, «radiante» es una buena forma de describir la nueva ‘Everything Is Peaceful Love’. Con una melodía a lo Motown, sobre todo en el estribillo, el tema abraza el pop electrónico más directo. En la línea de ‘Hey, Ma’, pero sin todos los elementos etéreos de aquella y con algunos arreglos más cercanos al soul de los 70.

En la letra, Justin Vernon canta sobre estar lleno de amor: «Maldita sea, si no estoy escalando un árbol ahora mismo / Y cada pequeña cosa es amor». El videoclip de ‘Everything Is Peaceful Love’ también saldrá este viernes, dirigido por John Wilson, de la docuserie de HBO ‘How To with John Wilson’.



Tracklist:

1. THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS

2. S P E Y S I D E

3. AWARDS SEASON

4. Short Story

5. Everything Is Peaceful Love

6. Walk Home

7. Day One (feat. Dijon and Flock of Dimes)

8. From

9. I’ll Be There

10. If Only I Could Wait (feat. Danielle Haim)

11. There’s A Rhythmn

12. Au Revoir