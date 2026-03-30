El día que Bob Dylan utilizó la IA para hacer fanfics históricos

La fascinación de Bob Dylan por las nuevas tecnologías es digna de estudio. Nadie lo habría visto venir. A finales de 2024, la leyenda estadounidense sorprendió a sus fans tuiteando sin vergüenza sobre ‘Un completo desconocido’ o sus vivencias en Praga. Ahora, se ha hecho un Patreon en el que publica fanfics históricos y cartas inventadas con IA.

Como un chaval emocionado por su nueva afición, Dylan ha publicado el cartel anunciando su nuevo Patreon en todas sus redes sociales. «Lecciones desde la tumba», se lee en él. Lo que más llama la atención de todo esto es que el mítico cantautor no ha tenido absolutamente ningún reparo en usar la IA también en la creación de este cartel. «Los muertos hablan», apunta.

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Los experimentos de Dylan con la inteligencia artificial se pueden disfrutar por el módico precio de 5 euros al mes. Este cuenta ya con 1300 miembros, por lo que el sobresueldo ya es importante. ¿Y qué contenido ofrece el reputado escritor ganador del Premio Nobel? Fanfics históricos que consisten en «cartas nunca enviadas» y, ojo, «historias cortas originales». ¿¡Escritos por Dylan!? No, «curadas» por él. Todo apunta a que es una forma de elegante de decir que, de nuevo, la IA ha metido mano.

Por el momento, solo hay seis publicaciones en la página de Patreon del artista de 84 años. Una se trata de un vídeo insertado de una actuación de Mahalia Jackson. Le siguen tres ensayos de audio sobre el exvicepresidente Aaron Burr, el forajido Frank James y el héroe del folk americano Wild Bill. Estos varían en extensión, desde 15 hasta 67 minutos; están narrados en primera persona y sí, las voces están totalmente generadas por ordenador.

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Por otro lado, la serie de ‘Cartas Nunca Enviadas’ tiene solo una entrega que recoge cómo sería una conversación epistolar entre Mark Twain y el actor italiano Rudolph Valentino, que tenía 14 años cuando Twain falleció en 1910. El post no está firmado bajo su nombre, sino bajo el de Herbert Foster. Lo más probable es que este sea también un nombre inventado por Dylan para encubrir el uso de la IA.

«Cojo el boli bajo circunstancias que confundirían al calendario y avergonzarían al enterrador, ya que estoy al tanto de que ambos hemos completado el respetable asunto de la muerte», se lee en la publicación.

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El post que sí alberga dudas en cuanto a la autoría total de Dylan es el último que se ha subido a la web. Se trata de una historia corta titulada ‘Bull Rider’ y Marty Lombard aparece como el supuesto autor. Esta trata sobre un hombre que busca un rodeo en Texas para probar la monta de toros: «El bus me tosió en algún punto pasado Amarillo, polvos en mis dientes y un cielo que abarcaba tanto que parecía que se estaba riendo de mí», comienza el texto.

No hay duda de que la IA está detrás de la mayoría de publicaciones del Patreon de Bob Dylan. ¿Qué será lo siguiente? ¿Podemos esperar a Dylan experimentando con el autotune? ¿Abriéndose TikTok? ¿Para cuándo un directo en Twitch? Le estaremos esperando.