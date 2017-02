Elvis Costello, colaborador de lujo para Vega

La cantante y compositora Vega sigue mostrando nuevos adelantos de su nuevo disco, ‘Non ho l’età’, un disco de versiones de clásicos de la canzone italiana que co-editan La Madriguera y Subterfuge Records el próximo día 3 de marzo. Hasta el momento conocíamos ‘Città vuota’, popularizada por Mina, y ‘Azzurro’, adaptación del clásico de Paolo Conte y Michele Virano que tuvimos la suerte de estrenar hace unos días.

Y ahora le llega el turno a una colaboración estelar del álbum. Y, aunque parezca una frase hecha, no es exagerado: nada más y nada menos que Elvis Costello (se trata de su primera colaboración en estudio con un artista español hasta la fecha) colabora en ‘Dio come ti amo’, haciendo un apasionado dueto de tintes country-goth y en el que el autor de clásicos como ‘My Aim Is True’ por momentos se aproxima a un timbre de tenor, junto a una Vega que también canta de forma espectacular. Se trata de una canción compuesta en 1966 por Domenico Modugno y que Gigliolla Cinquetti hizo popular años más tarde.

En declaraciones a El País, que estrenó ayer el tema, Vega dice sobre esta colaboración: “Estas cosas si las piensas no salen. Conocí a Elvis Costello en Los Ángeles, en la presentación de su libro. Se lo propuse. Me dijo que le mandase las canciones y de ahí surgió el contacto. Finalmente, el tema lo eligió él. Y me dijo que lo quería cantar en italiano”. “Aún la oigo y a veces no me lo creo. Me siento muy afortunada. Esta colaboración te da aliento. Porque a veces tenemos demasiadas noticias negativas sobre la música y cómo está de mal la industria y esta colaboración es algo positivo. Estoy encantada”, añade la cantante.

No sabemos si ‘Non ho letà’ nos reservará aún más sorpresas de este calibre, pero no sería descartable teniendo en cuenta que fue grabado y producido junto a Sebastian Krys en los célebres estudios de Capitol Records en Los Ángeles, contando con músicos de sesión como Pete Thomas (batería habitual del propio Elvis Costello) o Roger Manning Jr. (Jellyfish). Tendremos que esperar aún más, a la llegada del disco, aunque su preventa comienza mañana, día 10 de febrero.