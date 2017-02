Goldfrapp explican por qué han rodado su nuevo vídeo en Fuerteventura

‘Anymore’, el single que presenta ‘Silver Eye’, el nuevo trabajo de Goldfrapp, estrena hoy videoclip desde las playas de Fuerteventura. El vídeo es una recreación en el lenguaje corporal de féminas andróginas que habrían encantado a Bimba Bosé y puede ser entendido como el reverso soleado de un vídeo de iamamiwhoami de 2011.

Dazed Digital estrena el vídeo junto a una entrevista con Goldfrapp en la que se refieren a ‘Silver Eye’ como su “disco más oscuro”. Parece que no se parecerá tanto a ‘Black Cherry’ como este ‘Anymore’, pues Alison habla de que no le gusta repetirse. Al margen de recalcar que sí, que la idea era sacar personajes andróginos, tiene tiempo para hablar sobre Fuerteventura: “Me encantan las rocas volcánicas, me parecen fascinantes. Fuerteventura es mucho más aceptable en términos de clima que Islandia. Me encanta de la misma manera que me encanta el desierto. Hay algo en el paisaje tan atormentado que me parece un telón de fondo increíble. Es como tener un lienzo en blanco que te permite visualizar colores y una narrativa. A menudo visualizo desiertos en mi cabeza o paisajes con rocas volcánicas. Hay algo elemental y visceral en ello”.

En otro momento de la entrevista Alison revela que su voz ha cambiado, haciéndose más grave, y que ya no puede cantar tan alto como en el histórico arranque de ‘Utopia’. Sin embargo, parece que en una de las canciones nuevas, ‘Beast That Never Was’, aún hará alguna virguería. Más en el foro de Goldfrapp.