’25’ de Adele, merecido ganador del Grammy 2017

Adele se ha hecho con el Grammy al Álbum del Año por ’25’, dedicando el galardón a Beyoncé a sabiendas de la polémica que se avecinaba. Sobre todo en cuanto a racismo, actualidad política y vanguardia musical. Si a los Oscars se les acusa de ser #OscarsSoWhite, ¿qué se puede decir del hecho de que Adele, que encima es británica, gane a Beyoncé cualquier tipo de Grammy? Tan pronto como a las 6 de la mañana, hora española, medianoche en Nueva York, se intuye a la gente realmente cabreada hablando de esta injusticia.

‘Lemonade’ fue el 2º mejor disco de 2016 para nuestra pequeña web. ’25’ fue el 50º mejor disco de 2015 para nosotros. Está claro qué disco nos parece más relevante y mejor. Y sin embargo, hay un punto de justicia poética -glups- en el hecho de que ’25’ haya ganado en los Grammy incluso siendo un álbum británico. Hay demasiado runrún en internet sobre la obra maestra que ha parido Beyoncé y la mediocridad que ha hecho Adele: no se termina de hacer justicia a la última a pesar de sus múltiples logros.

Adele está pariendo -perdón por la broma fácil en esta noche de embarazos- una importante serie de canciones que pasarán a la historia y serán recordadas tanto en 2025 como en 2040. Se bromeó mucho sobre si ‘Hello’ podía afectar al legado de Lionel Richie, pero es que ya se intuye a dos generaciones preguntando, sobre aquel ‘Hello’, “quién es Lionel Richie” (y ‘Can’t Slow Down’ ft ‘Hello’ fue disco del año para los Grammy).

En dos años no he sido capaz de resolver la pregunta de si ’25’ es mejor que ’21’ o no. No tiene -tengo que tomar aire para volver a enfrentarme a estos temazos- ‘Rolling in the Deep’, ‘Someone Like You’ ni ‘Set Fire to the Rain’, pero tampoco contiene ninguna versión de The Cure. Que ‘Hello’ haya tocado a tal cantidad de público es digno de reconocimiento porque casi nadie ha logrado algo así después de sus mayores hits, ¿verdad, Alanis, Dido, Twain? ‘When We Were Young’ era una canción clásica, ultra Brill Building, enorme como un rascacielos de Nueva York, mejor incluso que ‘Hello’, y después de su injusto semi-flop la cantante conseguía un improbable hit veraniego con ‘Send My Love’. ‘Water Under the Bridge’ ha sido un justo top 40 a ambos lados del Atlántico y habría cabido cuestionarse qué habría pasado con ‘All I Ask’ o ‘Million Years Ago’ de haber salido como single. ¿Cuántas buenas canciones contamos en ’25’?

Paradójicamente, aunque esta semana solo se hable de la derrota de Beyoncé, los Grammy, que premiaron ‘Thriller’ de Michael Jackson en 1984, cuando era negro, se han apuntado también el tanto de su independencia. Han premiado a Arcade Fire, a Daft Punk y ahora premian a Adele porque les da la gana. No me atrevo a decir que han pasado de la presión del público, pues ’25’ ha vendido muchísimo más que ‘Lemonade’ en los propios Estados Unidos, pero han hecho bien en pasar de la opinión crítica surgida en internet, recordándonos que el pensamiento único no aporta nada. Su decisión es anti-nacionalista (Adele es extranjera), medio indie (Adele edita en XL en Europa) y es una proclama contra los discos diseñados al gusto del mandamás Pitchfork, que involuntariamente está produciendo discos formados por sus ídolos (Father John Misty, James Blake, Jack White son coautores de Beyoncé). Si hay que elegir si lo siguiente que va a pitar va a ser un disco que fusile a Carole King o un disco que fusile 3 y 4 patrones estéticos de Pitchfork a la vez, no es tan descabelladísimo preferir lo primero. Razón aquí: