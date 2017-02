Las Bistecs customizan un ABC en su nueva actuación televisiva y arengan a sus “haters”

Las Bistecs, que vieron su carrera despegar tras aparecer en el extinto programa de Alaska y Segura de TVE, han vuelto a la tele para interpretar otra de las canciones de su debut ‘Oferta‘, uno de los mejores álbumes de 2016. En el ‘Late Motiv’ de Buenafuente no se han decantado por ninguno de los temas para los que han realizado vídeo ni para el que intuíamos su próximo single, ‘DJ Bicha’, sino por la contestataria ‘Problemas’, la que critica a Laurent Garnier por pinchar durante 7 horas la misma pista en el Sónar y dice: “En España ya no hay nada, ni movimiento ni cemento, ni ladrillos ni listillos / Hipotecada / Y los euros con la cara de Juan Carlos aplastada ya no sirven para nada / Hipotecada / Y Letizia mientras tanto en el palacio descansando ¿Siempre está tan mareada? No me come nada”.

El dúo ha acompañado su presentación de un ABC customizado y posteriormente ha vuelto a elogiar la labor de los haters en Facebook, refiriéndose a los comentarios surgidos por su actuación en Youtube. Algunos de esos comentarios son: “esto qué mierda es”, “qué coño mierda es esto joderr dios nooo”, “ha llegado el final señores”, “Electrodisgusting es meter la lengua en un enchufe mientras escuchas esto” y “he visto mejores musicales en el colegio y más trabajados, un poco de vergüenza ajena”.

Las Bistecs actúan el 17 de febrero en Valencia, el 25 de febrero en Córdoba, el 27 de febrero en Sevilla, el 9 de marzo en Barcelona, el 27 de marzo en Vigo, el 5 de mayo en Madrid, el 13 de mayo en Mallorca, el 23 de junio en Donosti, el 24 de junio en Bilbao, el 2 de agosto en Castellón y el 24 de agosto en Logroño. Desde hace unas semanas, el grupo forma parte del roster de El Segell de Primavera Sound.