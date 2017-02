Javier Cárdenas pide a Manel Navarro que renuncie a Eurovisión y Mirela declara que aceptaría ir en su lugar

Mirela ha concedido su primera entrevista después del Eurodrama vivido el pasado fin de semana, cuando empató como finalista con Manel Navarro en el concurso en el que se jugaba representar a España en Eurovisión. El público la eligió a ella, pero el jurado se decantó por Manel Navarro y el voto del jurado esta vez valía más. El único jurado que la apoyó fue Javier Cárdenas, que ahora le realiza una entrevista en la que asegura a Mirela que se va a convertir en “una artista de referencia”.

Mirela indica que Manel Navarro le ha mandado un mensaje de apoyo por la muerte de su abuelo y asegura estar abrumada por “el calor” y “las muestras de cariño” que ha recibido de la gente. La cumbre de la entrevista llega cuando Javier Cárdenas se dirige a Manel Navarro, abiertamente y sin cortarse un pelo: “Todo el mundo está con Mirela, todo lo que ha pasado no te beneficia, ¿no crees que deberías, de forma absolutamente caballerosa, ceder a Mirela ir a Eurovisión?”.

Mirela declara a continuación: “Ganas (de ir) no me faltan para nada, siempre lo he demostrado 100%. Y siento en el fondo de mi corazón que se lo debo a la gente, al público que me apoya. Pero también no depende solo de Manel, sino de su equipo”. Javier Cárdenas añade que a Manel la situación “le viene muy grande”, le ve demasiado “joven” e “inexperto” y cree que “quedaría de una forma tremenda” delante de toda España si renunciara. Podéis escuchar la impagable entrevista en la web de Europa FM o bajo estas líneas.

Os dejamos también con la actuación de ‘Contigo’, tan maravillosa para Javier Cárdenas.