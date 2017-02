En defensa de Xavi Martínez, el jurado agredido de ‘Objetivo Eurovisión’

Anoche se celebró la final de ‘Objetivo Eurovisión’, en la que Manel Navarro resultó ganador con su tema ‘Do It For Your Lover’. El tema es positivo, amable, tranquilo… todo lo contrario a lo que resultó la gala, en la que ante el empate de Navarro -seleccionado sobre todo con los votos del jurado- y Mirela -seleccionada sobre todo con los votos del público-, la organización decidió que volviera a votar el jurado. Justo lo contrario de lo que había sucedido otras veces, cuando en caso de empate, decidía el público.

La última palabra la tuvo Virginia Díaz. Xavi Martínez de Los 40 había seleccionado a Manel y Javier Cárdenas a Mirela. Pero era Martínez quien estaba en el ojo del huracán por el apoyo que ya había mostrado a Manel Navarro. Tras la ceremonia de ayer, comenzó a rumorearse que Xavi Martínez habría sido agredido por un eurofan (la tensión en plató se olía desde casa), hecho que ha sido confirmado.

Ha sido su compañera en Los 40 Principales Gema Hurtado quien a la 1.30 de la madrugada comentaba el hecho en Twitter: “Han agredido a @xavimartinez después de la gala de #ObjetivoEurovision Hasta que punto hemos perdido la **** cabeza? MUCHA vergüenza! La violencia es inadmisible. Hoy ibamos a celebrar la música. Otros han celebrado la violencia #ObjetivoEurovision”. Xavi aún no ha comentado nada en su cuenta.

Muchos usuarios están recordando en las redes que en las normas de Objetivo Eurovisión se habla de “un jurado compuesto por profesionales de la radio y la televisión no vinculados a ningún candidato a representar a España en el Festival de Eurovisión 2017”. Esta frase se refiere al proceso de selección de internet que dejó como ganadora de aquella fase a LeKlein. Pero en todo caso es dudable que Xavi Martínez esté “vinculado a un candidato” por haberle invitado a su programa. Quizá se ha equivocado posando en las redes sociales con uno de los seleccionados, pero también hay que recordar que el trabajo de un jurado es tener una opinión y posicionarse y que la suya es respetable. Aparte de que parece que se nos olvida que la profesión periodística también incluye géneros subjetivos como la crítica y la columna de opinión, no es tan marciano pensar que, teniendo en cuenta los patrones estéticos de Los 40 Principales, a Martínez le guste ‘Do It For Your Lover’. Está en la onda de hits recientes como ‘Love Yourself’ y a un paso de tener una remezcla tipo ‘I Took a Pill In Ibiza’.

Además, está siendo cuestionado que Los 40 y RTVE tuvieran una noticia redactada horas antes de que arrancara la gala, en la que daban por ganador a Manel. Es tan imposible que Los 40 y la propia RTVE supieran el resultado del televoto a esa hora como probable que miles de medios de comunicación tengan a esta hora del domingo una noticia redactada titulada “Beyoncé triunfa al fin en los Grammy” y otra “Nuevo robo a Beyoncé en los Grammy”.

Otra historia es el pequeño corte de mangas realizado por Manel Navarro frente a la tensión de los eurofans. No, eso no se puede pasear por Europa. Mal los eurofans y mal Manel.

Este individuo es el representante español en Eurovisión. Vergüenza de tío. Maleducado y chulo. #ObjetivoEurovision pic.twitter.com/WcMu0938jj — ETCacahuete (@ETcacahuete) February 11, 2017

