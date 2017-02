Manel Navarro representará a España en Eurovisión después de una controvertida final nacional con empate en la que este año no ha decidido el voto del público sino el voto del jurado. Tras sumar los votos de los expertos Virginia Díaz, Javier Cárdenas y Xavi Martínez, el cantautor pop Manel Navarro era el favorito, pero el público se ha decantado claramente por Mirela (“tengo a todos los sudafricanos bailando esta canción por los pasillos”) y su show medio latino tipo Helena Paparizou 2005. Empatados ambos a 58 puntos, ha decidido el jurado, en particular Virginia Díaz de Radio 3, que ha entregado sus votos a Manel, quien parecía acariciar un perpetuo modo zen que sólo dejaba una palabra dibujada en pantalla: “High”. De Lighthouse Family. En la foto seleccionada por RTVE se ve muy bien.

LeKlein, favorita tras el largo proceso eliminatorio de internet, pareció tener alguna opción cuando fue a votar el público, pero de todas formas Virginia Díaz le había indicado que su propuesta era parecida a otras que se verían en el festival, y terminó quedando en tercer puesto, cual La Casa Azul. Una pena porque la toledana había mejorado notablemente su actuación con respecto a la semifinal de internet, con pequeños trucos de iluminación, sobre todo bajo sus pies que, primero, parecía que la absorbían y luego nombraban el simpático título de la canción, ‘Ouch’.

Manel Navarro ha triunfado tras una flojísima interpretación de ‘Do It For Your Lover’, con los ojos vidriosos y una voz titubeante que ha buscado desesperadamente algún efecto visual. Mucho que mejorar, aunque hay una buena noticia: el éxito de diversas propuestas acústicas en el festival en años recientes. Navarro aspira a ser el Frans de este año, 5º por Suecia el año pasado.

Sorprendentemente el público ha odiado la propuesta de Mario Jefferson, entre Kylie, Justin Bieber y el juego de micrófonos de Kate Ryan con ‘Je t’adore’ (Virginia Díaz le ha sugerido que se acerque más “a WAS, antes We Are Standard, que a Years & Years”); y no ha valorado el rock de Maika ni el country pop de Paula Rojo, con un músico que parecía de Manic Street Preachers, pero sobre todo un momento muy Amaia Montero.