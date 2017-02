Ten Fé / Hit the Light

Les dicen a Ten Fé que se parecen a The 1975, que su surgimiento llega a rebufo de su éxito a ambos lados del Atlántico, e incluso a The War on Drugs. No tanta gente les dice, en primer lugar, que “fe” no lleva tilde, y en segundo, que también se parecen a Duran Duran, a Tears for Fears, a INXS o incluso a A-ha, una banda que nadie ha olvidado pero que rara vez aparece citada. Y tanto ‘July Rain’ como ‘Twist Your Arm’ son canciones que imaginamos perfectamente cantadas por Morten Harket, el cantante del grupo noruego, al que todo el mundo reconocería por la calle pero cuyo nombre nadie parece haber pronunciado jamás en voz alta.

Ten Fé es un dúo londinense con dos co-líderes, Ben Moorhouse y Leo Duncan. Como seducidos por el ansia llenaestadios del Bruce Springsteen ochentero, el más inmediato, llevan tiempo publicando una serie de singles que les han hecho sonar fuerte en varias listas de apuestas revelación de cara a este 2017, cuando al fin, este mes, ha llegado su debut. Algunos de esos sencillos -todos reunidos aquí- son ‘Make Me Better’, ‘In the Air’, ‘Elodie’, ‘Turn’ y ‘Overflow’. Y todos ellos tienen algo digno de destacar.

‘Make Me Better’ presenta unos arreglos grandilocuentes que parecen tomados del primero de Stone Roses. ‘In the Air’ toma una melodía de la primera Sinéad O’Connor (pienso en ‘The Emperor’s New Clothes’ o ‘Mandinka’, no en su adaptación de Prince) para construir un ritmo en el que la repetición de acordes de la guitarra no puede ser más embriagadora. Su pequeño éxito ‘Elodie’ es como dotar a un hit de los años 80 tipo Simple Minds de un riff de piano a lo Coldplay. ‘Turn’, con esas guitarras punteadas y lánguidas, parece pensada para Chris Isaak, y ‘Overflow’, que abre el disco hablando de la expansión del amor, podría haber salido en la banda sonora de ‘Pretty Woman’ o en una película de John Hughes.

Es el tema del amor, y la “sed del mismo” el favorito tanto de Ben Moorhouse como de Leo Duncan. “Renunciar al amor no es mi estilo” es de lo primero que escuchamos en ‘Elodie’, “te daré amor sin condiciones” es el ofrecimiento de ‘Twist Your Arm’ y el disco no está precisamente exento de baladas, como es el caso de ‘Another Way’, con frases que podrían haber estado incluidas en los temas más edulcorados de Bon Jovi, como “I wanna be there when you’re all alone”.

Ewan Pearson, que ha trabajado con gente como M83 y produce este ‘Hit the Light’, termina de hacer que las influencias de Ten Fé sean demasiado reconocibles. ‘Follow’, por ejemplo, tiene un bajo demasiado ‘Drive’. Y sin embargo, el disco se revela como un “grower” sólido en el que la buena disposición de sus múltiples singles termina jugando a su favor. Si el dúo sabe jugar bien sus cartas durante los próximos meses, este álbum puede ser uno de tus discos de carretera favoritos este verano. O si no, espera a escuchar ese solo de guitarra en ‘Don’t Forget’.

Ten Fé actúan el sábado 25 de marzo en Barcelona (Razzmatazz Clubs), el día 30 en Madrid (Siroco, entradas en Ticketea), el 31 en Vigo (Radar Estudios) y el 1 de abril en Gijón Sound Festival.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘In the Air’, ‘Elodie’, ‘Overflow’

Te gustará si te gustan: A-ha, Duran Duran, los Killers del tercer disco, el Bruce Springsteen de ‘Born In the USA’

Escúchalo: Spotify