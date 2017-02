Los Brits 2017, esta noche en Youtube: ¿quién actuará y quiénes son los favoritos?

Esta noche se celebran los Premios Brits y, como últimamente, la organización da un paso adelante en cuanto a modernidad, permitiendo que se puedan seguir en directo a través de Youtube. Una manera de no quedarse atrás en un mundo en el que cada vez importan menos los galardones, más las impresiones individuales, y también una forma de poder seguir compitiendo en relevancia con los Grammys o el pujante Mercury Prize.

La serie de artistas que va a actuar es de primera línea, al menos en cuanto a popularidad. No faltarán el rey de las listas actual Ed Sheeran, Katy Perry, Bruno Mars, Robbie Williams, Little Mix, The 1975 ni Emeli Sandé. El prestigio lo pondrá la presencia de Skepta sobre el escenario. En mejor álbum del año compiten The 1975, David Bowie, Michael Kiwanuka, Kano y el propio Skepta.

En mejor artista femenina británica Anohni se enfrenta a artistas de música pop como Ellie Goulding, Emeli Sandé, Lianna La Havas y Nao, mientras que en mejor artista femenina internacional se verán las caras Beyoncé, Christine and the Queens, Rihanna, Sia y Solange.

Casi igual de surrealista es el premio a mejor artista internacional masculino, con Leonard Cohen frente a frente con The Weeknd, Drake, Bruno Mars y Bon Iver. El mejor artista británico será Kano, Bowie, Craig David, Michael Kiwanuka o Skepta. En cuanto a mejor grupo, Radiohead han conseguido enfrentarse entre los nominados a The 1975, Bastille, Biffy Clyro, Little Mix y Radiohead.

Según las casas de apuestas, Emeli Sandé ganaría el premio a artista femenina, mientras que el masculino está entre Bowie y Skepta. Rag’N’Bone ya ha ganado el premio de la crítica y Robbie Williams recibirá un premio honorífico.