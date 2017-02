Lana del Rey le pone dos velas negras a Trump esta medianoche

Esta noche, 24 de febrero, brujas de todo el mundo se unen en masa para lanzar un hechizo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con la intención de expulsarlo de la Casa Blanca. Esto no es una broma de la pitonisa Lola sino un evento real que tendrá lugar cada noche de luna menguante próxima hasta el mes de junio.

Una de las “brujas” que se suman al hechizo es Lana del Rey. La autora de ‘Love’ ha compartido una foto de ella en Twitter donde indica las fechas exactas de cada próxima luna menguante citadas en el evento oficial, que son 24 de febrero, 26 de marzo, 24 de abril, 23 de mayo y 21 de junio. Lana no cita esta última fecha, que es el solsticio de verano, pero sí el resto.

Lana indica que los “ingredientes” del hechizo pueden encontrarse en la red. Algunos de estos son una vela negra naranja con el nombre de Trump grabado, una pluma, la carta de tarot de una torre y una “foto poco favorecedora” del presidente. Para que el hechizo tenga efecto se tendrá que “visualizar a Trump volando por los aires y convirtiéndose en polvo o ceniza”.

‘Love’ es el nuevo single de Del Rey, que adelanta su próximo disco, el sucesor de ‘Honeymoon’. El vídeo no la situaba en un ritual de brujería, eso sí, sino en el espacio exterior.

At the stroke of midnight

Feb 24, March 26, April 24, May 23

❤️

Ingredients can b found online

🍰 pic.twitter.com/PsjNpIODZE

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 24 de febrero de 2017