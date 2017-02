Hayao Miyazaki vuelve oficialmente a Ghibli y prepara su próxima película

En 2013, el director y animador Hayao Miyazaki, co-fundador de los estudios Ghibli, productora de cintas de anime históricas como ‘El viaje de Chihiro’ o ‘La princesa Mononoke’, anunciaba su retiro de la gran pantalla, estrenando la que sería la última película de su vida, la preciosa ‘El viento se levanta’, al año siguiente.

Ya sin Miyazaki y también sin el otro fundador de los estudios original, Isao Takahata, también retirado, Ghibli estrenaba después un par de películas magníficas como ‘El cuento de la princesa Kaguya’ que demostraba que los estudios se mantenían fuertes sin ellos.

Aunque Miyazaki seguía trabajando en los estudios, supuestamente no iba a preparar más películas, pero esto ya no va a ser así. Hoy, el productor de Ghibli, Toshio Suzuki, ha confirmado durante una conferencia previa a los Oscar que Miyazaki ha vuelto de su retiro y trabaja en su próximo largometraje.

Según Kotaku, Miyazaki ha estado aprendiendo últimamente a realizar animaciones por ordenador y ha trabajado en un corto titulado ‘Kemushi no Boro’ (“Boro la Oruga”), de modo que retirado, retirado no ha estado. Pero nadie esperaba que volviera a hacer una película, conque la noticia es doblemente buena.

La última co-producción de Ghibli, ‘La tortuga roja’ de Michaël Dudok de Wit, aspira este domingo a un Oscar a Mejor película de animación.

Toshio Suzuki confirms at the Academy that Miyazaki is definitely un-retired. And Suzuki is producing his next feature.

