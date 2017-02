‘Ran’, la euforia triste de Future Islands, a debate

Parte de la redacción evalúa el single de regreso de Future Islands, ‘Ran’. Os recordamos que el grupo actúa el 6 de mayo en Razzmatazz, Barcelona. Puedes comprar tu entrada para Future Islands en Ticketea.

“Desde la primera vez que vi a Samuel T. Herring golpearse el pecho en el show de David Letermann me hice fan del trío de Baltimore. Como mucha otra gente, imagino. No fue sólo por la telúrica interpretación de su frontman, sino por escuchar a una banda capaz de recoger todo aquello que más amo del pop ochentero y saberlo presentar como algo nuevo y brillante. Como resultado: mi canción y disco del año 2014. Vamos, que las expectativas las tenía altas. Y no me han defraudado. ‘Ran’ es otro gran single para darlo todo, aunque Samuel esté más dulcificado. Siguen tirando de la misma fórmula de ‘Singles’, pero llevándola a terrenos aún más ochenteros (Talk Talk, OMD). El bajo absolutamente omnipresente enmarca sus arrebatos, la melodía pegadiza, la épica cotidiana y un estribillo que te atrapa. Y lo hace porque no acaba de estallar. Se queda ahí agazapado; el esperado subidón se queda a medio camino y se deja vencer por la melancolía, dándole a la canción un carácter de euforia triste. No alcanza el nivel del pepinazo cósmico que es ‘Seasons’, pero es fabulosa”. Mireia Pería.

“La primera impresión de ‘Ran’ de Future Islands fue buena: un tema bailable y tan válido para correr -con ese bajo- como bonito. Después… se olvida. Como se puede apreciar en la actuación en “Jimmy Fallon”, hay algo forzado en él, un deseo algo desesperado por volver a molar tanto como en ‘Seasons’ y en su mítica actuación televisiva. Casi sorprende comprobar que lo ha producido una persona tan experimentada como John Congelton porque voz e instrumentos parecen ir cada uno por su cuenta”. Sebas E. Alonso.

“Lo veo en mi cabeza nítidamente: se termina ‘A Dream of You and Me’, la fantástica canción que cerraba ‘Singles’ y, tras unos pocos segundos de silencio… arranca ‘Ran’, poderosa (de sonido incluso más apabullante y compacto), como si no hubieran transcurrido tres años entre ambas canciones. Todo lo bueno que nos dejó aquel disco imborrable parece subvertir en este ‘Ran’, cuya letra no podía ser más emotiva: “And what’s a song without you? When every song I write is about you, When I can’t hold myself without you, And I can’t change the day I found you”. Lágrimas”. Raúl Guillén